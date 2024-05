Vegele, un independiente de valores conservadores que hace campaña contra el establishment

Juris Kazha

Vilna, 11 may (EFE).- Ignas Vegele, un conocido abogado lituano famoso por sus posturas socialmente conservadoras y que ha hecho campaña como independiente opuesto al poder establecido, tiene según las encuestas opciones de quedar segundo en las elecciones presidenciales de este domingo y pasar así a la segunda vuelta.

Con un pasado como cristianodemócrata conservador, Vegele ha adoptado el eslogan "abogado del pueblo" y enfatiza su compromiso con los valores de la familia tradicional, que le llevan a oponerse por ejemplo a la legalización de las uniones civiles y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Aunque califica a Rusia como amenaza y es partidario de mantener el apoyo a Ucrania, se muestra escéptico con respecto a los llamamientos de otros candidatos a incrementar el gasto militar si estas inversiones no cuentan con unas regulaciones claras de cómo se invertirá el dinero.

En una 'carta a la nación', Vegele denuncia que la corrupción y el nepotismo campan a sus anchas en la administración pública, que la sanidad pública se está deteriorando y que la agricultura se está viendo destruida por los esfuerzos de conservar la naturaleza.

"Una 'policía del pensamiento' inculta y paleta nos dice qué está bien y qué no, qué debemos humillar y condenar", criticó en el documento, atacando una presunta hegemonía de los valores progresistas en Occidente.

Nacido en Vilna en 1975, Vegele cursó Derecho entre 1993 y 1998 en la Universidad de la capital lituana y luego continuó sus estudios en Oxford y en La Haya.

Se hizo conocido al ocupar cargos en las asociaciones profesionales legales en Lituania pero sobre todo atrajo la atención pública al criticar las restricciones impuestas por el Gobierno de la primera ministra Ingrida Simonyte durante la pandemia de coronavirus.

Vegele denunció entonces que las restricciones eran un modo de sembrar el miedo entre los ciudadanos, en lugar de emplear argumentos racionales, un tema que retoma en su página web en la que asegura que "la gente debe ser consciente de las amenazas contra nuestro país, pero la tarea del verdadero líder no es asustar, sino analizar las decisiones necesarias".

En esta línea, el conservador ve al Gobierno ruso del presidente Vladímir Putin como una "amenaza", pero no ha apoyado los llamamientos a subir los impuestos para incrementar el gasto en defensa.

"No se debe hablar de ninguna subida de impuestos hasta que el presupuesto se use de forma transparente. La cuestión más importante no es cómo incrementar la financiación, sino por qué se necesita el dinero y para qué se usara" ha afirmado, para prometer después una auditoría urgente del sistema de defensa nacional si es elegido presidente para determinar "la situación real" en que se encuentra.

No obstante, pese al creciente apoyo a Vegele que reflejan las encuestas, una investigación periodística que ha destapado la presunta implicación de una empresa propiedad de su familia en la evasión de sanciones contra Rusia podría dañar su imagen.

La empresa empezó a exportar a Kirguistán componentes de bombas de calor y sistemas de aire acondicionado justo después del inicio de la invasión de Ucrania a través de compañías vinculadas a Rusia, pero Vegele ha negado las acusaciones.

En cuanto a temas sociales, Vegele defiende que legalizar las uniones del mismo sexo -ya sea bajo la forma de las parejas de hecho o del matrimonio- socavaría los valores tradicionales lituanos.

"Se impondría un concepto de familia extranjero a la mayoría de la sociedad, que considera la complementariedad entre los sexos masculino y femenino como una condición esencial para el nacimiento de una familia", asegura.

En relación al referéndum paralelo sobre la doble ciudadanía, que permitiría a las personas de origen lituano en otros países mantener su nacionalidad, Vegele se ha pronunciado a favor, pero ha destacado las dificultades técnicas para que la consulta popular se resuelva de forma afirmativa y la ha tachado de "campaña de relaciones públicas para obtener el voto de los lituanos en el extranjero". EFE

jkz/cph/ad