Simeone: "Convivo con la lucha continua por mejorar e ilusionarme"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que convive "con la lucha continua por mejorar" y espera que el equipo pueda cumplir sus objetivos de temporada, lo que pasa por ganar este domingo al RC Celta en el Cívitas Metropolitano, y ha reconocido que el grupo "necesita" a Álvaro Morata. "Nos tenemos que centrar en el partido de mañana contra un equipo que ha mejorado en los resultados, sobre todo en estos seis últimos partidos desde la llegada de su entrenador. Conoce muy bien a los jóvenes que están jugando, que lo están haciendo muy bien y le han despertado un trabajo bueno para competir como están compitiendo. Mañana tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño. Y pensar solo en el partido nuestro", declaró en rueda de prensa. Además, analizó la trayectoria de sus principales rivales por la 'Champions'. "Tenemos que pensar sobre todo en el Athletic, que está muy bien, que viene haciendo una de sus mejores temporadas en LaLiga. Por el otro lado está el Girona, que está haciendo, sin ninguna duda, su mejor temporada desde que está en Primera. Y el Barcelona es el Barcelona. Nosotros estamos ahí metidos en medio, tenemos que pensar en nosotros para, obviamente, aspirar a llegar al objetivo que queremos, y a partir de ahí después veremos lo que pasa las próximas jornadas", indicó. "Nos centramos en lo que nos importa, que es el partido, y obviamente atravesamos la semana intentando generar lo que nos importa. No creo que haya otra manera mejor que transmitirle con hechos lo que nosotros entendemos de la importancia del partido y, obviamente, la responsabilidad que tienen ellos la sienten. El equipo, a partir de la dura derrota en Dortmund, trabaja en consecuencia de lo que está necesitando el equipo y el club", añadió. Respecto al sistema 5-4-1 con el que ha convivido últimamente, el técnico argentino explicó sus razones. "Viendo partidos por televisión, veo un montón de sistemas defensivos. 6-3-1, 7-2-1... Es fútbol y creo que lo relacionado con la victoria es lo único que importa. Después debes juntar gente que se pueda asociar para atacar y gente que sienta la necesidad de trabajar cuando el equipo no tiene la pelota, porque será aburrido repetirlo", señaló. "Hay dos formas de jugar, una cuando tienes la pelota y otra cuando no la tienes. Pasamos muchos minutos sin la pelota, y a la larga se ve claramente que los equipos que logran salir campeones ejecutan de la mejor manera estas situaciones", prosiguió. En otro orden de cosas, Simeone no quiso ponerle nota a la temporada del equipo. "En el colegio siempre fui medio complicado, el 6 me alcanzaba. Después sacaba un 8 para compensar, pero nunca fui de 10, esa es la verdad. Así que sigo conviviendo como en el colegio, en esa lucha continua de mejorar y seguir ilusionándome con cosas mejores", apuntó. Por otra parte, habló del estado de forma de Álvaro Morata. "Nosotros pensamos en el grupo, en lo global. Obviamente, siempre en lo individual intentamos para cada uno tener la atención que se necesita. Algunas veces logramos generar situaciones, otras veces no, porque es normal, la vida así. Álvaro está muy bien, está compitiendo, está entrenando. Esperemos que mañana, si le toca empezar o entrar, lo haga de la mejor manera. El equipo lo necesita y es un jugador muy importante para nosotros", expresó. También analizó la competencia entre Samu Lino y Riquelme y cree que son compatibles. "Pueden compartir como han compartido posicionalmente en algunos partidos la posición, que han jugado juntos los dos y lo han hecho bien. Para mí la referencia del trabajo de Riquelme, que ha tenido menos minutos que Lino, es el partido del Feyenoord o el del Mallorca, pero no por el gol, sino por el trabajo. Tiene la capacidad física para defender de la manera que defendió en Mallorca y ante el Feyenoord y para atacar como atacó ante el Feyenoord y el Mallorca. Y esa es la exigencia para estar en el partido", subrayó. Por último, el preparador colchonero animó a los aficionados rojiblancos a unirse a la campaña 'Contra el hambre lo damos todo', que abandera junto a su mujer Carla Pereyra, en una nueva recogida de alimentos para los más vulnerables este domingo en el Cívitas Metropolitano. "Queremos agradecer a toda la gente el apoyo que siempre hemos tenido y devolvérselo. Ojalá que mañana puedan aportar lo que sea, eso suma mucho. Hay mucha gente que lo necesita. Queremos devolver el afecto que siempre nos han dado y darle a la gente que necesita todo lo que necesita", finalizó.