Sergio Alis se posiciona en el conflicto de Carmen Borrego y su hijo

La polémica en el clan Campos parece que está más tranquila aunque lo cierto es que Carmen Borrego sigue sin tener ningún tipo de contacto con su hijo tras la exclusiva que este concedió con Paola Olmedo anunciando su separación y arremetiendo contra ella y su familia. Son muchos los rostros conocidos que se han pronunciado al respecto y la gran mayoría no entienden cómo José María Almoguera ha iniciado esta 'guerra' mediática con toda su familia. Este fin de semana hablábamos con Sergio Alis y le preguntábamos por ello... sin esperarlo, estallaba contra el hijo de Carmen, asegurando que "han hecho un montaje, un montaje de 'nos separamos', pero claro, la separación es un montaje, un montaje porque ellos tenían previsto 'nos separamos y de ahí ganamos un dinero para dar la entrada para un apartamento'". Además, nos comentaba que José María Almoguera no contaba con lo que sucedió después: "¿Qué ha ocurrido? Que quien ha lanzado en este caso, quien ha advertido y ha hecho el titular ha sido la propia Carmen Borrego". Sergio explicaba que es muy duro que madre e hijo no se hablen a pesar de coincidir en el trabajo, una situación que "es triste" porque "Carmen Borrego está trabajando en un plató y que tu hijo está detrás y no os habláis, porque es técnico. Imagínate eso, la Campos, estaría pegada al techo". Por último, Alis no dudó en dar un toque de atención a Alejandra Rubio: "También la hija de Terelu tiene que bajar un poco el nivel y no hacer tanto competencia un poco a Carmen Borrego, que de Carmen Borrego se han dicho muchas cosas de ella, pero cuando ella se va del apartamento del piso y se refugia con su madre, lo hace por motivos personales muy duros". Además, quiso dejar claro que Carmen siempre luchó por sus hijos: "Dejar a tus hijos ahí con su padre y separarte, eso no fue bueno, ni fue bueno nunca para ella, y ella luchó hasta el último momento, eso es una cosa que quiero que quede claro".