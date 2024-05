RSF denuncia que los militares israelíes que mataron a Shirín abú Aklé siguen sin responder ante la justicia

Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Sindicato de Periodistas Palestinos han denunciado una cultura de impunidad en lo que concierne a la muerte, el 11 mayo de 2022, de la periodista de Al Yazira Shirín abú Aklé a manos del Ejército israelí mientras cubría una operación militar en Yenín (Cisjordania). La periodista palestina-estadounidense recibió un disparo en la cabeza efectuado por un soldado israelí, según reconocieron posteriormente los propios militares, quienes acabaron pidiendo perdón por lo ocurrido un año después, aunque siempre han defendido que no hubo intención y jamás han imputado a los implicados. La familia de la periodista, así como RSF y la cadena Al Yazira presentaron una petición ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para que investigara la muerte de la reportera, sin éxito hasta el momento. La sobrina de Abú Aklé, Lina, ha manifestado a RSF que los dos últimos años "han sido muy dolorosos" y que la familia "no puede esperar uno más sin que se haga justicia". "No hemos recibido respuesta del Tribunal Penal Internacional e Israel sigue sin cooperar con la investigación iniciada por Estados Unidos. Una disculpa, que en realidad nunca lo fue, no es una rendición de cuentas. Es necesario actuar", ha declarado. Por su parte, el Sindicato de Periodistas Palestinos ha mantenido, en su comunicado conmemorativo de este sábado, que la muerte de Abú Aklé fue un acto premeditado "dentro de la política sistemática" de Israel "para atacar y matar a periodistas". El sindicato denuncia "el silencio" del Tribunal Penal Internacional y del Fiscal General de la corte por no anunciar los procedimientos "para abrir la investigación dos años después del asesinato". "Este crimen no prescribe y ningún colega, como tampoco el pueblo palestino, olvidará el día oscuro en el que la ocupación asesinó a este icono de los medios palestinos", añade el sindicato en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias palestina Wafa. El sindicato anuncia además que está preparando una nueva denuncia ante el TPI para que investigur "el asesinato de más de 135 periodistas en la querida Gaza" durante los bombardeos israelíes sobre el enclave "que será presentada ante el Tribunal Penal Internacional en las próximas semanas".