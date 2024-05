(Previa) El Betis mide su ambición europea ante el descendido Almería

El Real Betis recibe este domingo al descendido Almería (21.00 horas) con el objetivo de afianzarse en la séptima plaza de LaLiga EA Sports, en una trigésima quinta jornada en la que el Valencia, con pocas opciones continentales, se enfrenta al Rayo Vallecano en Mestalla (18.30 horas) y en la que el Cádiz necesita ganar al Getafe para mantener sus esperanzas en la salvación (14.00 horas). En el Benito Villamarín, los verdiblancos, que el fin de semana pasado se impusieron en El Sadar (0-2), buscan su cuarta victoria en los últimos cinco encuentros para dejar casi finiquitado su misión de asegurar la Conference League, aunque todavía es posible y factible otro objetivo más ambicioso: la Liga Europa. Con 52 puntos, el conjunto de Manuel Pellegrini cuenta con cinco de ventaja sobre el Valencia (47) y siete sobre el Villarreal (45), después de que ambos pinchasen la jornada anterior. Además, están a solo dos de la sexta posición de la Real Sociedad (54), que da acceso a la fase de grupos de la segunda competición continental. Enfrente estará un colista Almería despojado de presión tras confirmar su descenso, como demostró el fin de semana con el triunfo ante el Rayo en Vallecas (0-1). Los de Pepe Mel aspiran a encadenar dos victorias por primera vez en el curso para tratar de despedirse de la mejor manera de Primera. Nuevamente, el equipo bético llegará a la cita con la enfermería llena por las lesiones del 'Chimy' Ávila, Germán Pezzella, Cédric Bakambu, Marc Bartra y Assane Diao, mientras que los almerienses no tendrán a disposición a los sancionados Largie Ramazani -que cumple el segundo de sus cuatro partidos de suspensión- y César Montes y se mantienen pendientes del estado de Iddrisu Baba y Aleksandar Radovanovic. Horas antes del duelo de los hispalenses, el Valencia afrontará una de sus últimas opciones de acercarse a Europa ante un Rayo Vallecano que todavía no está salvado. La empresa para el conjunto 'che' es complicada, a cinco del séptimo puesto, y más después de caer en las tres últimas fechas. El Betis (1-2), precisamente, el FC Barcelona (4-2) y el Deportivo Alavés (0-1) doblegaron a los de Rubén Baraja y prácticamente le hicieron despedirse de sus sueños continentales, pero el equipo quiere mantenerse firme por si los resultados acompañan. Los madrileños, mientras, se han metido en problemas en este final de curso. Cuentan con 34 unidades, ocho más que las del primero de los conjunto en descenso -el Cádiz (26)- y con solo 12 por jugarse, por lo que un triunfo este domingo podría suponer la permencia virtual. Sin embargo, las derrotas ante el Villarreal (3-0) y el Almería (0-1) no invitan al optimismo. Ni Jaume Doménech, ni Mouctar Diakhaby ni Jesús Vázquez estarán en el duelo en Mestalla, para el que son duda los tocados José Luis Gayà y Fran Pérez. Iñigo Pérez, por su parte, solo tendrá la ausencia confirmada de Diego Méndez. En el Nuevo Mirandilla, el Cádiz dispondrá ante el Getafe, ya salvado, de una de sus últimas oportunidades para agarrarse a Primera. Los de Mauricio Pellegrino marcan la zona de descenso con 26 puntos, a seis del RCD Mallorca, que establece actualmente la salvación. Sin embargo, el cuadro amarillo, el equipo menos goleador de la máxima categoría (23), arrastra cuatro fechas sin vencer en las que solo ha sumado un punto -precisamente ante los baleares (1-1)-, la última de ellas en el Santiago Bernabéu (3-0). Despojado de urgencias, el Getafe, décimo con 43 unidades, visitará Cádiz con la esperanza de dejar atrás el tropiezo en casa ante el Athletic Club (0-2), al que no pudieron ganar en superioridad tras las expulsiones de Yeray Álvarez y de Aitor Paredes. José Mari, Jorge Meré, Rominigue Kouamé, Luis Hernández, Fede San Emeterio y Aiham Ousou, todos por lesión, se perderán la cita por el cuadro local, mientras que José Bordalás no podrá contar con Domingos Duarte, Borja Mayoral, Mauro Arambarri ni Juan Iglesias. --PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS. Cádiz - Getafe. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 14.00. Atlético de Madrid - Celta. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 16.15. Valencia - Rayo Vallecano. Pulido Santana (C.Las Palmas) 18.30. Real Betis - Almería. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 21.00.