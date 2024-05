Netanyahu responde a Petro acusándole de antisemitismo y de apoyar a Hamás

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido al presidente colombiano, Gustavo Petro, de que no recibirá "lecciones" de un "antisemita que apoya a Hamás" después de que éste pidiera al Tribunal Penal Internacional (TPI) que emitiera una orden de captura contra Netanyahu por "genocidio" en la Franja de Gaza. "Israel no va a recibir lecciones de un antisemita que apoya a Hamás, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Qué verguenza, presidente Petro!", ha publicado Netanyahu en su cuenta en la red social X, antes Twitter. El viernes Petro pedía la creación de una "fuerza de paz" para Gaza y una orden de arresto internacional contra Netanyahu y previamente ordenó romper relaciones diplomáticas con Israel. "El Consejo de Seguridad (de la ONU) debe entrar a considerar el establecimiento de una fuerza de paz en el territorio de Gaza", añadió Petro, una posibilidad que en cualquier caso no figura por ahora sobre la mesa.