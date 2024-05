Mbappé se despide mañana del Parque de los Príncipes

París, 11 may (EFE).- Kylian Mbappé se despedirá mañana domingo de la que ha sido su casa durante siete años, el Parque de los Príncipes, en lo que tiene más perspectiva de ser un festejo que un reproche de los aficionados.

Se trata del último encuentro de liga que el Paris Saint-Germain juega en la capital ante el Toulouse a las 21.00 (19.00 GMT), antes de cerrar el torneo en la ciudad bretona de Lorient, el próximo día 19.

La final de Copa, el 25 de mayo ante el Lyon, ofrecerá una última oportunidad al jugador de ofrecer un trofeo a la afición antes de marcharse, tal como anunció, a otro país.

Por ello, el encuentro de mañana supondrá la oportunidad para que la grada muestre su agradecimiento al máximo goleador histórico del club o le recrimine su marcha a un importante rival europeo, aunque no ha desvelado cuál.

Mbappé ya puede haberse ganado para mañana el apoyo de la facción más ultra de la grada tras unirse la pasada noche, justo tras anunciar su salida del PSG, a la barbacoa de fin de temporada que organizó el Collectivo Ultras París (CUP) en el mismo Parque de los Príncipes.

Acompañado de sus padres y su hermano Ethan, el jugador habló con algunos de entre el millar de aficionados congregados, se hizo fotos con ellos y hasta compartió algunos cánticos.

En una breve intervención, les agradeció "por todo lo que habéis hecho por mi y por mi familia" y reconoció "la suerte" que ha tenido "de ser parte de este club", según la radio RMC Sports.

El jugador ya había hecho un par de guiños a los seguidores parisinos en el vídeo en el que anunció su marcha cuando cumpla su contrato el 30 de junio.

"Sé que no soy el jugador más expresivo, que no he estado al nivel del cariño que me habéis mostrado durante estos siete años", dijo, consciente de que a veces se le acusa de ser frío. "Pero nunca he querido engañaros, siempre he tratado de ofrecer resultados", aseguró

En ese vídeo, Mbappé agradeció uno por uno a los entrenadores que ha tenido estos siete años, también a los sucesivos directores deportivos, pero no mencionó, de forma llamativa, al presidente del club, Nasser al Khelaifi.

El enfrentamiento entre ambos se agudizó cuando Al Khelaifi no permitió a Mbappé hacer la pretemporada pasada ni entrenar con la primera plantilla y le amenazó con dejarlo en el banquillo todo el año.

El vídeo dirigido a los 126 millones de seguidores que tiene en redes sociales, fue grabado el pasado miércoles, al día siguiente de que el PSG fuera eliminado por el Borussia de Dortmund en las semifinales de Liga de Campeones.

En los siete años que han estado unidos, el PSG y Mbappé han logrado juntos catorce títulos, entre ellos seis ligas y tres Copas de Francia (y podría lograr la cuarta),

Además, el atacante estrella y capitán se ha convertido en el máximo goleador histórico del club, con 255 tantos y 108 asistencias en 305 partidos en todas las competiciones.

Pero el equipo parisino no ha logrado el título de Liga de Campeones que tanto ansían sus dueños cataríes desde que compraron el club en 2011.

En estos siete años, lo más cerca que estuvo el PSG de ese trofeo fue la final de 2020, que perdió ante el Bayern de Múnich por 1-0. Y los fichajes de estrellas mundiales como Neyman o Messi no lograron romper el maleficio.

Tras la salida del brasileño y el argentino hace un año, el club parisino intentó una vez más el asalto al trono europeo, con una plantilla más coral comandada por el astro francés y dirigida por el español Luis Enrique, pero el Dortmund y su solidario juego de equipo fueron una barrera infranqueable.

"Adios y gracias", titula este sábado en español el deportivo L'Equipe, para resumir el paso de Mbappé por París y su más que probable fichaje por el Real Madrid.