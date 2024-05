Maverick Viñales califica de "regulín" su tercera plaza del podio

Le Mans (Francia), 11 may (EFE).- El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) finalizó la carrera 'sprint' del Gran Premio de Francia de MotoGP en la tercera posición, lo que calificó de "regulín", pero enseguida aclaró que "es buena señal, pues cuando estás tercero y estás regulín, quiere decir que estas haciendo bien las cosas".

"Me esperaba mucho más de la sprint con los tiempos, empecé la carrera en muy buenos tiempos, pero luego, de golpe, se me ha empezado a calentar el neumático trasero y me ha bajado mucho el rendimiento, y eso era algo que no me había pasado durante todo el fin de semana y es muy importante que entendamos porqué y resolverlo para mañana, es primordial, porque es una carrera mucho más larga", explicó Viñales.

"Me ha sido muy difícil contener a Bastianini y he tenido que tirar de experiencia e inteligencia, enfriar los neumáticos al máximo en tres o cuatro vueltas, y luego apretar para mantenerlo ahí, así que no me he puesto nervioso y estoy contento porque he sabido gestionar bien la presión y por eso tercero en un día en el que las cosas no van bien hay que firmarlo", aseguró convencido el piloto de Aprilia.

"Estoy contento porque pese a la situación he conseguido un tercero y creo que mañana tenemos margen para ir para arriba, así que bien, lucharemos y lo daremos todo. Me gustaría salir con Jorge, irnos los dos, y luego ya va ver que pasa", explicó sobre sus intenciones Viñales.

"He salido bastante bien, en la primera curva obviamente los que tenían un poquito más el interior en esa curva han puesto la moto, creo que Aleix -Espargaró- y Marco -Bezzecchi- y ahí tienes que darte un poco por vencido, porque haces derecha, izquierda y he salido cuarto de ahí, pero me he ido largo en la nueve y ahí es donde Marc -Márquez- me ha pasado en el cambio de dirección, pero ha sido una carrera de menos a más y estoy bastante contento que aún pilotando bastante defensivo, además de los problemas hemos conseguido sacar un buen resultado y mañana será otra carrera", continuó comentando Maverick Viñales.

"Creo que podemos encontrar algo mejor en la electrónica, no sé, debemos ver y comprender porqué se ha calentado tanto el neumático trasero y ya digo que ha sido la primera vez en todo el fin de semana, porque yo he hecho siempre tandas largas para comprender bien esto y siempre tuve la temperatura perfecta, menos en la carrera, así que es algo que debemos entender, en otra ocasión, quizás, hubiera hecho sexto o séptimo y hemos hecho tercero, así que esto es lo que busco", recalcó Viñales.

Sobre las previsiones atmosféricas para el domingo dijo no conocerlar y dejó claro que "si llueve tenemos un reto enorme por delante, porque en Jerez no estuvimos a un gran nivel y en una carrera u otra lloverá, por lo que habrá que afrontar ese reto, y si no llueve, hay que ir a por todas, hay que mejorar este pequeño inconveniente que he tenido en carrera y nada más, salir a luchar. El lema es luchar cada vuelta". EFE

