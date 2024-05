La UER descalifica a Países Bajos de Eurovisión por "incidente" con miembro de producción

(Actualiza la nota EX6065 con el sistema para recalibrar los puntos tras la descalificación)

Malmö (Suecia), 11 may (EFE).- El representante de Países Bajos en Eurovisión 2024, Joost Klein, ha sido descalificado del festival por la Unión Europa de Radiodifusión, horas antes de que se celebre la final este sábado en Malmö (Suecia), por un "incidente" con una persona de la producción del certamen.

"La Policía sueca ha investigado una queja hecha por una miembro femenina del equipo de producción después de un incidente tras su actuación en la semifinal del jueves. Mientras el proceso legal está en curso, no sería apropiado que continuase en el certamen", señaló en un comunicado la UER.

La UER aclaró que en el episodio no habían estado involucrados "ningún otro artista ni miembro de otra delegación", en contra de lo que apuntaban "algunas noticias de medios de comunicación o especulaciones en redes sociales".

"Tenemos una política de tolerancia cero hacia los comportamientos inapropiados en nuestro evento y estamos comprometidos para proporcionar un ambiente de trabajo seguro para todo el personal en el certamen. A la luz de esto, el comportamiento de Joost Klein hacia un miembro del equipo es considerado una violación de las reglas", explicó la UER.

Se trata de la primera vez que la UER descalifica a un artista candidato de Eurovisión, aunque en el pasado sí expulsó a algunos de sus miembros, como pasó con la televisión rusa en 2022 tras la invasión de su país a Ucrania.

La expulsión de Países Bajos supondrá que el número de participantes en la final de este sábado quedará reducido a 25.

La UER había comunicado ayer la suspensión "hasta nuevo aviso" de los ensayos de Klein por un "incidente" en el que habría estado implicado, sin proporcionar más información al respecto.

El veto se mantuvo horas después y la UER impidió a Klein participar en el ensayo general del viernes noche que emplean los jurados para emitir sus valoraciones.

Según el comunicado emitido minutos del comienzo de ese ensayo, la UER decidió que los jurados puntuasen a este país en base a la actuación que su candidato realizó en la segunda semifinal.

Medios suecos ya habían adelantado ayer que Klein había sido acusado de comportamiento violento con una trabajadora del equipo de producción del festival.

Varias voces señalaron que el holandés había decidido borrar todas las historias destacadas que tenían relación con Eurovisión en su perfil en Instagram.

La UER ha explicado cómo recalibrará la ausencia de Países Bajos en las valoraciones de los jurados profesionales, que fueron realizadas anoche durante un ensayo teniendo en cuenta la actuación de este país.

En aquellos casos en los que le correspondiese a Países Bajos algún punto por estar entre los diez países de cada jurado con mejor nota, se le eliminaría de la lista y todos los candidatos situados por detrás se moverán una posición. Es decir, si Países Bajos tenía la décima mejor nota de España y le correspondía 1 punto, el país que ocupaba la undécima subiría un lugar y pasaría a recibir ese punto.

Países Bajos no aparecerá en el tablero de resultados en la gala. Se emprenderán los mecanismos necesarios en las líneas para que los televidentes no puedan votar a este país. Sea como fuere, la UER ha ha advertido que no se computarán posibles votos del público a este artista pero sí que se podría incurrir en el gasto que comporta el voto al hacerlo.

Por último, ha anunciado que los televidentes de Países Bajos sí que podrán votar a sus artistas favoritos. EFE

