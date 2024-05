La película 'Agujeros negros: al límite de lo conocido', del Planetario de Madrid, premiada en el Dome Fest West 2024

La película 'Agujeros negros: al límite de lo conocido', producida por el Planetario de Madrid y Fundación la Caixa, ha recibido en el Dome Fest West 2024 en Estados Unidos, uno de los festivales más prestigiosos del mundo del formato fulldome (entornos de visualización de vídeo inmersivos), el premio como 'Mejor película de ciencia 2024'. Con guion y dirección son de César González Arranz, Rodrigo González Peinado y Telmo Fernández Castro (Planetario de Madrid), la cinta se ha impuesto entre las 350 presentadas a este certamen, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. Se trata de una película fulldome de 30 minutos de duración que ya ha tenido en Madrid más de 100.000 espectadores durante su exhibición en la capital. La dirección de artes y visualización de Juan Felipe Orozco Cano (Double Dome Films); la música original de Javier Coble y la coproducción ejecutiva de Daniela Carrascal Grisales. La cinta aborda cómo los agujeros negros son objetos extraordinarios dentro del cosmos y continúan situándose en el límite del conocimiento humano. Desentrañar sus misterios supone uno de los retos más emocionantes en la historia de la humanidad, algo que sin duda ayudará a comprender el pasado, presente y futuro del cosmos. La película fue estrenada en el Planetario de Madrid, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, el 14 de marzo de 2023, fecha del nacimiento de Albert Einstein y del fallecimiento de Stephen Hawking, dos de los máximos exponentes de la física moderna. Su formato, fulldome, es un formato de proyección de contenido audiovisual que se utiliza principalmente en planetarios y domos de proyección. Esta cinta también ha sido seleccionada oficialmente para participar en los principales festivales fulldome del mundo: Dome Under Fulldome Festival en Melbourne, Fulldome Festival en Brno y Reflections of the Universe en Yaroslav. Ha recibido, asimismo, una mención de honor en el Jena Fulldome Festival en Jena.