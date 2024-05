José Ortega Cano, muy emocionado, recuerda su matrimonio con Rocío Jurado

José Ortega Cano ha sido el invitado especial este jueves en 'Y ahora Sonsoles' y ha concedido una entrevista hablando de su vida y de su matrimonio con Rocío Jurado. Muy emocionado, el maestro ha recordado a 'La más grande' y ha asegurado que tuvo mucho suerte por encontrar el amor en ella. "Ojalá tener la oportunidad de estar con la mujer maravillosa, la llevo dentro de mi corazón" explicaba el diestro muy emocionado sin poder reprimir las lágrimas hablando de ese infinito amor que a día de hoy sigue teniendo por ella. A pesar de que se fue hace años, Ortega ha asegurado que en casa sigue estando muy presente y que se acuerdan constantemente de ella: "Que suerte he tenido". Sin embargo, justo cuando mejor estaban, la enfermedad se apoderó de ella y también ha querido recordar esa época: "Estábamos muy afectados y lo primero que hicimos cuando nos enteramos fue ir a los Estados Unidos y allí nos encontramos con gente maravillosa que conocían a Rocío y la verdad es que los médicos nos atendieron de maravilla, fue un ejemplo para todo, pero ella tenía su tiempo contado desgraciadamente". A pesar del duro tratamiento, Ortega ha desvelado que "pasamos el tiempo que nos tocó pasar allí en Houston lo mejor posible", pero todo avanzó y "nos vinimos para España y había que esperar" y a partir de entonces todo fue "demasiado rápido". Por último José ha dejado claro que "estoy como un toro, nunca mejor dicho, estoy bien, muy tranquilo" y ha desvelado que no tiene ganas de enamorarse porque se siente pleno: "No lo tengo en mente ni en corazón, estoy muy bien con mis hijos y me llenan mucho mi vida".