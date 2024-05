Imanol Alguacil: "Por suerte para el Barcelona, Xavi continúa"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, confió en poner el broche a una gran temporada persiguiendo aún el objetivo de ser quintos, sin quitar importancia a ser séptimos y seguir jugando competición europea, con el duelo este lunes contra un FC Barcelona que puede celebrar que Xavi Hernández seguirá en su banquillo. "Nosotros le damos la misma importancia a los puntos de la primera y la segunda jornada. Es lo que te marca el camino. Seguramente por eso estamos llegando a las últimas jugándonos algo bonito. Contento e ilusionado de poder poner la guinda a esta gran temporada del equipo", afirmó en rueda de prensa. Alguacil apuntó al objetivo de ser quintos y habló de las crisis que han sufrido Villarreal y Sevilla para destacar la regularidad 'txuri-urdin'. "Podemos acabar de la mejor manera posible, dar continuidad a cómo hemos competido, para poner el broche a una gran temporada", dijo, contento de que sea su séptima temporada al frente de los vascos y cumpliendo en zona alta. "Cuando empezamos todos los equipos pelean por ganar la Liga. Una vez que no optas a ganar la Liga, quieres entrar en Champions. Ahora estamos con la posibilidad de ser quintos, ese va a ser el objetivo. Si quedamos séptimos sigo pensando que es una gran temporada, que una vez más entramos en Europa. Acordaros de lo que ha pasado con el Villarreal y el Sevilla. Vamos a tener los pies en el suelo, jugar la Conference sería también muy importante", añadió. Por otro lado, Alguacil, que confesó que tendrá que innovar con el once sobre todo por la baja de Javi Galán, se refirió a la presión de un Xavi que finalmente seguirá como técnico del Barça. "Muy parecida a la mía. La presión de los entrenadores tenemos la misma, pero si eres el entrenador del equipo que llevas en tu corazón, hay una presión añadida", dijo. "Con el monstruo que es el Barcelona, nada que ver con la Real, aumenta ese nivel de estrés. Xavi ya sabía dónde se metía. Si no continuaba Xavi se iban a arrepentir, ya lo dije en su día, por suerte para el Barcelona han cambiado de opinión y parece que va a continuar con ellos. Entiendo que esa presión la está llevando bien", añadió. Además, el técnico de los vascos valoró los rumores del interés ya clásico del conjunto catalán con Zubimendi, quien también será baja el lunes. "No siempre sólo sale cuando jugamos contra ellos. Hay rumores de muchos equipos grandes porque es un pedazo de jugador y lo está haciendo fenomenal, este año con el escaparate de Champions. Muchas semanas se habla de Zubimendi y es bueno para el club y para el chaval. No tengo ninguna duda de que quiere estar en la Real Sociedad y seguramente el año que viene esté aquí con nosotros", afirmó.