Fiscalía Perú abre diligencias contra Boluarte tras desactivar el equipo policial de apoyo a anticorrupción

La Fiscalía de Perú ha informado este viernes sobre la apertura de "diligencias preliminares" contra la presidenta del país, Dina Boluarte, y contra su ministro del Interior, Walter Ortiz, por la desactivación la víspera del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). "La Fiscalía de la Nación (...) ha dispuesto el inicio de diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su actuación de presidenta de la República, como presunta instigadora; y, contra Walter Ortiz Acosta, en su actuación de ministro del Interior, como presunto autor de la comisión del delito contra la Administración de Justicia, en la modalidad de encubrimiento personal" por la desactivación del Eficcop, reza un comunicado del Ministerio Público peruano. El Ministerio ha comunicado en la misma nota que ha abierto asimismo diligencias preliminares contra Boluarte y Ortiz "como presuntos autores de la comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad del delito de abuso de autoridad". La decisión de la Fiscalía llega después de que el Gobierno de Perú desactivara este jueves el equipo especial de la Policía encargado de apoyar a los fiscales anticorrupción (Eficcop), alegando una "duplicidad de funciones" con la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional. Así, el ministro del Interior andino firmó un documento que deja sin efecto las resoluciones ministeriales sobre las funciones del equipo policial del Eficcop, entre las que destaca el apoyo en investigación e inteligencia, y ordena que la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú "en el marco de sus competencias" dé "continuidad al apoyo que se viene brindando". Esta medida ha tenido lugar después de que el organismo anticorrupción señalara que habría un interés de Boluarte en desactivar dicho grupo de trabajo, al rumorearse que habrían espiado a familiares directos de la jefa del Eficcop, la fiscal Marita Barreto, según recoge la emisora de radio RPP. Cabe mencionar, además, que este equipo apoyaba varios casos relevantes, como las investigaciones a la presidenta del país y a su hermano, Nicanor Boluarte, detenido por supuestos delitos de tráfico de influencia y organización criminal, en el marco de una operación relacionada con el caso conocido como 'Los Waykis en la sombra'. "EL GOBIERNO NO BUSCA INTERFERIR CON LA JUSTICIA" En este contexto, el portavoz de la Presidencia, Fredy Hinojosa, ha defendido que "desde ningún punto de vista el Gobierno pretende interferir en las funciones" del Poder Judicial ni de la Fiscalía. "Este Gobierno garantiza la división de poderes, el imperio de la Constitución, las leyes y el ejercicio de la autonomía de las instituciones públicas", ha agregado Hinojosa en una rueda de prensa recogida por la agencia Andina. Así, el portavoz gubernamental ha declarado que el papel de apoyo que la Policía desempeña para con la Fiscalía "se viene cumpliendo a cabalidad", sin que las investigaciones fiscales se hayan visto afectadas. "No hay ningún tipo de entorpecimiento a la labor que realizan tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público", ha apostillado. A este respecto, Hinojosa ha reiterado que la decisión del Ejecutivo peruano de desactivar el Eficcop vino motivada por la identificación de una "duplicidad de las funciones" que realizaba y porque su creación no estuvo sustentada adecuadamente. "NO EXISTE POSIBILIDAD DE RENUNCIA" Así las cosas, preguntado sobre la permanencia de Boluarte en el cargo, ha indicado que "de ninguna manera existe la posibilidad de una renuncia". "No se admite mínimamente esa posibilidad", ha sentenciado, recalcando que el Gobierno de la mandataria "tiene claramente establecidos los grandes objetivos nacionales". Ello implica, ha expuesto Hinojosa, que el Ejecutivo de Boluarte venga desarrollando las líneas de acción establecidas en sus políticas generales, que contemplan entre otras cuestiones la reactivación económica y el desarrollo del país. Dos puntos que conducirán a la inauguración próxima de "más infraestructura para mejorar la calidad de vida de los peruanos", ha anotado el portavoz presidencial.