El Papa asegura que "la guerra es un engaño" y critica la "seguridad internacional" que se basa en el "miedo"

El Papa ha señalado que la "guerra es un engaño" y ha llamado a reconocerse como hermanos a pesar de que el planeta está "en llamas". El Pontífice ha participado en la segunda edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, promovido por la Fundación 'Fratelli tutti' (que lleva el nombre de su encíclica), al que asisten decenas de Premios Nobel de la Paz. "La guerra es un engaño, al igual que la idea de una seguridad internacional basada en la disuasión del miedo", ha señalado. En este sentido, ha señalado que en un planeta en llamas se han reunido con la intención de reafirmar su 'no' a la guerra y su 'sí' a la paz, dando testimonio de la humanidad que une y hace reconocerse como hermanos, en el don recíproco de sus respectivas diferencias culturales". Francisco ha instado a garantizar una paz duradera y ha asegurado que es necesario "situar la fraternidad en el centro de la vida de los pueblos". "Sólo así conseguiremos desarrollar un modelo de convivencia capaz de dar un futuro a la familia humana", ha dicho. Para el Pontífice, la paz política "necesita la paz de los corazones, para que las personas puedan encontrarse con la confianza de que la vida siempre triunfa sobre todas las formas de muerte". El Papa ha citado a Martin Luther King a continuación al señalar que la humanidad ha aprendido a "volar como los pájaros, a nadar como los peces" pero no "el sencillo arte de vivir juntos como hermanos". También ha pedido a los presentes que promuevan "con su acción diplomática, el papel de los organismos multilaterales". Así, ha apuntado que de este trabajo, "puede nacer una 'Carta de lo Humano', que incluya, junto a los derechos, los comportamientos y las razones prácticas de lo que hace al hombre más humano en la vida. El Papa también ha invitado a los presentes "a no desanimarse, porque el diálogo perseverante y valiente no aparece en los titulares como los enfrentamientos y los conflictos, y sin embargo ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que se cree. El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha recibido este sábado en el Palacio del Quirinal a una delegación de este encuentro sobre la Fraternidad Humana #BeHuman, encabezado por el cardenal Mauro Gambetti, presidente de la Fundación 'Fratelli tutti'; con él Graça Machel Mandela, Vicepresidenta de The Elders, y el profesor Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006. También han estado presentes las Premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchù Tum y Maria Ressa, que han entregado al jefe de Estado el documento redactado como Declaración Final de la sesión de los Premios Nobel de la Paz.