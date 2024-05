El finlandés Pulkkanen, nuevo líder con los españoles Moscatel y García-Heredia al acecho

Sevilla, 11 may (EFE).- El finlandés Tapio Pulkkanen se situó este sábado como nuevo líder provisional del XXV Challenge de España de Golf, torneo incluido en el 'Challenge Tour Europeo' y que terminará este domingo en el Real Club Sevilla Golf, por delante del inglés Jamie Rutherford y con los españoles Joel Moscatel y Alfredo García-Heredia también al acecho.

En la tercera de las cuatro jornadas disputadas en el campo sevillano, en el primer torneo de este circuito que se juega este año en Europa, Pulkkanen, que ya ha competido en el DP World Tour con tres terceros puestos en el curso 2021-22. acabó con 67 golpes y, con 12 bajo par en total, desbancó de la primera plaza al francés Sebastien Gros.

La segunda posición la ocupa en solitario Rutherford, con -10, y a un golpe del inglés y a tres del líder se ha colocado un grupo de cinco jugadores con -9 y dispuestos a luchar por el título, entre ellos el catalán Moscatel y el asturiano García-Heredia.

Completan este quinteto el danés Rasmus Neergard-Pettersen, actual líder del Challenge Tour y que busca una tercera victoria que le aseguraría dar el salto directo al Tour, tras las conseguidas en Calcuta y Emiratos Árabes Unidos; y los galos Felix Mory y Sebastien Gros, este último un jugador habitual del DP World Tour, informó la organización.

Alfredo García-Heredia, quien ha hecho una parada en el DP World Tour para disputar este torneo patrocinado por la Real Federación Española de Golf, vivió en esta tercera jornada una simpática anécdota, ya que, después de hacer un birdie en el hoyo 1 una niña se le ha acercado y le ha regalado una pulsera que había hecho para él.

"La he puesto en mi bolsa y ya le he dicho que me va a acompañar toda la temporada", comentó el asturiano. EFE

