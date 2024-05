El expresidente peruano Alberto Fujimori revela que tiene un nuevo tumor maligno en la lengua

El expresidente peruano Alberto Fujimori ha anunciado este sábado a través de redes sociales que se le ha detectado un nuevo tumor maligno en la lengua, donde padece una lesión cancerígena desde hace más de 27 años. "Justo ahora que he recuperado mi libertad, me toca dar una nueva batalla. Los resultados confirman un nuevo tumor diagnosticado como maligno, por lo que voy a iniciar un tratamiento al lado de mi familia", ha apuntado en un video publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter. "Yo nunca me rindo frente a la enfermedad y la arbitrariedad. Nada podrá evitar mi reencuentro con todos ustedes. Con su apoyo, la ayuda de Dios y el amor de mi familia voy a derrotar el cáncer", ha añadido Fujimori, de 85 años de edad. El expresidente ha recordado que ha sido sometido a seis cirugías en el mismo lugar. "Así he llevado por más de 27 años mi lucha contra el cáncer", ha resaltado. Fujimori fue ingresado a finales de abril en un hospital de Lima para una biopsia por un tumor que le fue encontrado en su lengua. La hija de Fujimori y excandidata presidencial Keiko Fujimori informó poco después de que el procedimiento fue realizado con con éxito. Previamente, en 2018, Fujimori reveló que se le había detectado un tumor en los pulmones. Además padece problemas cardíacos y de hipertensión. Fujimori está en libertad desde el 7 de diciembre de 2023 por un indulto concedido por razones humanitarias pese a la objeción de la justicia interamericana. El expresidente había sido condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y tiene por delante otro proceso penal por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de indígenas durante su gobierno.