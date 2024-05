El Ejército ruso intercepta 21 misiles y 16 drones ucranianos en las regiones de Belgorod, Kursk y Volgogrado

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército ruso han destruido durante la madrugada de este sábado 21 misiles y 16 drones de origen ucraniano sobre distintas regiones de su territorio nacional, ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado. "Durante la pasada noche, se han detenido varios intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas en el territorio de la Federación Rusa utilizando el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes RM-70 Vampire y vehículos aéreos no tripulados de tipo avión", ha explicado el Ministerio en una publicación en su canal oficial de Telegram. Concretamente, han aclarado desde Defensa, "los sistemas de defensa aérea de servicio han destruido 21 misiles y nueve vehículos aéreos no tripulados sobre el territorio de la región de Belgorod", mientras que otros "siete vehículos aéreos no tripulados han sido interceptados y destruidos sobre los territorios de las regiones de Kursk y Volgogrado". Horas antes este mismo sábado, el gobernador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, informaba de que al menos ocho personas habían resultado heridas como consecuencia de un ataque aéreo de las tropas ucranianas sobre la región, situada en el extremo occidental del país y cerca de la frontera común. Un ataque producido después de que otras ocho personas, incluida una niña, resultaran heridas en la madrugada del jueves durante un ataque nocturno con drones perpetrado por Ucrania también sobre Belgorod.