El comercio justo impulsado por Oxfam benefició a más de 48.651 personas en África, América Latina y Asia en 2023-2024

El comercio justo impulsado por Oxfam Intermón benefició a más de 48.651 personas en África, América Latina y Asia durante 2023-2024, según se desprende del informe de impacto de esta actividad llevado a cabo por la organización en el citado periodo, dado a conocer en el marco del Día del Comercio Justo, que se celebra este 11 de mayo. El documento añade que los consumidores han gastado más de 13 millones de euros en productos de comercio justo de Oxfam Intermón, a través de su colaboración con cooperativas locales y organizaciones de productores por lo que la ONG ha ayudado a fortalecer comunidades enteras con estabilidad económica, capacitaciones y apoyo continuo. El informe también destaca que, mediante la promoción de prácticas de producción y distribución comercial éticas y sostenibles, Oxfam Intermón genera cambios positivos en ámbitos como la lucha contra el cambio climático, los derechos de las mujeres, los ingresos dignos o el fortalecimiento de comunidades y colectivos. Así, en cuanto al ámbito climático, Oxfam Intermón trabaja en proyectos para reducir la huella de carbono. El 76% de organizaciones productoras que colaboran con la ONG ha obtenido certificación orgánica y el 38% implementa prácticas de la economía circular. En términos de los derechos de las mujeres, el comercio justo de Oxfam Intermón es un vehículo para empoderar a las mujeres y promover su liderazgo en la toma de decisiones estratégicas. El 46% de las posiciones en los consejos de dirección de las organizaciones productoras son mujeres, y el 19% de esas organizaciones tienen a una mujer como CEO. Además, el 87% de las organizaciones ha implementado programas de género e igualdad. Este modelo de comercio justo también contribuye a mejorar los medios de vida de las personas, beneficiando a más de 48.651, de las cuales el 29% son mujeres. Se estima que con un total de compra de 3,9 millones de euros se ha proporcionado un ingreso justo, suficiente y estable durante un año a 3.295 personas, lo que ha permitido a las comunidades locales vivir dignamente y desarrollarse de manera sostenible, como precisa el informe. En términos de impacto público, Oxfam Intermón ha logrado un doble impacto: el acceso a trabajo digno en los países donde trabajan los productores y el compromiso de los consumidores con el consumo responsable. Durante este ejercicio, 265.000 personas han adquirido productos de comercio justo de Oxfam Intermón. Además, 662 personas (de las cuales el 86% son mujeres) están unidas como voluntarias a la red de 30 tiendas que la organización tiene en España para apoyar estas iniciativas. IMPACTO AMBIENTAL Por otro lado, desde hace cuatro años, la organización realiza un estudio de huella de carbono de su actividad de comercio justo. También lleva a cabo mediciones de sus principales grupos productores y les proporciona apoyo para que puedan implementar acciones de reducción. En este sentido, los estudios de la producción del azúcar de la cooperativa Manduvirá en Paraguay y del café verde Tierra Madre natural molido, en Guatemala y Uganda, muestran que en ambos procesos se emite menos de la mitad de CO2 que en los cultivos convencionales equivalentes. Por otra parte, Oxfam Intermón se mantiene en su compromiso de ser una organización 'Net Zero' para finales de 2045 y tiene un objetivo intermedio de reducir al 50% de las emisiones respecto al año 2019 (año base) en 2030. "Hemos sido pioneros en la implementación de prácticas de comercio justo que respetan tanto a las personas como al planeta. Hemos introducido certificaciones ecológicas en los cultivos, promocionado la sostenibilidad en todas las cadenas de suministro y apostado por un enfoque integral y respetuoso para garantizar no solo el éxito económico, sino también la conservación del medio ambiente", ha explicado el responsable de comercio justo de Oxfam Intermón, Juanjo Martínez. 30 AÑOS DE TRAYECTORIA Este año, Oxfam Intermón celebra 30 años desde el lanzamiento de su iniciativa de comercio justo, un movimiento que ha transformado la vida de miles de productores y ha redefinido las prácticas comerciales en más de 80 países. Durante este tiempo, Oxfam Intermón ha realizado compras en condiciones de comercio justo por 67 millones de euros. El comercio justo es una de las herramientas que utiliza Oxfam Intermón para luchar contra la desigualdad en el comercio para acabar con la pobreza y las injusticias. "Con ese enfoque transformador de la economía conseguimos impactos en la vida de las personas que les permiten acceder a un ingreso y un trabajo dignos, a la vez que los consumidores y las consumidoras encuentran una propuesta para el consumo con una cadena de valor equitativa y justa", ha añadido Martínez. Oxfam Intermón es miembro de la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO) y ostenta la presidencia de la sección europea. También es miembro fundador de Fairtrade Ibérica y forma parte de su consejo de administración. Asimismo, forma parte de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, actualmente cuenta con la presidencia, y de diversas redes de trabajo de comercio justo regionales y locales. Además, colabora con diferentes ONG, cooperativas y productores y con 'Let's do it Fair', una campaña sobre Justicia Climática iniciada en 2021, junto con otras organizaciones europeas referentes de comercio justo. Detrás de estos datos, hay miles de historias de personas y comunidades que han visto mejorar sus condiciones de vida y sus oportunidades de futuro gracias a las ventas de comercio justo, como es por ejemplo el caso de María Salomé, productora de café en Guatemala que ha recibido apoyo de la cooperativa Guaya'b. Gracias a ello, ha podido vender su cosecha a un precio justo. Además, ha recibido formación y ha participado activamente en las reuniones de la cooperativa. Ahora se siente mucho más segura de sí misma, empoderada y consciente de sus derechos, reconoce. TRABAJO EN ESPAÑA Desde que la Organización internacional de comercio justo (WFTO por sus siglas en inglés) incorporara a los productores de los países del norte como parte del movimiento, Oxfam Intermón ha estado trabajando para identificar y apoyar a productores y productoras ecológicos y de pequeña escala en España, para poder ofrecer productos locales que promuevan el trabajo digno y oportunidades para personas en riesgo de exclusión social. En el ejercicio 2023/24, Oxfam Intermón ha trabajado con 16 agricultores y agricultoras de la Comunidad Valenciana para ofrecer naranjas, mandarinas, limones y aguacates con certificación ecológica a un precio justo. Además, añade que por cada kilo de fruta se destinan 10 céntimos a la ONG Llauradors Solidaris, que realiza atención personalizada a personas en riesgo de exclusión social (mayoritariamente personas migradas) y formación transversal y específica para promover su inserción en el trabajo agrícola en condiciones adecuadas. Gracias a esta alianza, la organización ha vendido 111 toneladas de fruta y ha conseguido 9.310 euros de apoyo a Llauradors Solidaris. Este año también se ha lanzado una gama de producto de origen local Las Manos: vino blanco, tinto, espumoso y vermú, gracias a la colaboración de La Dinamo, Bodegas Urbanas y Oxfam Intermón. Asimismo, Oxfam Intermón cuenta con una red de 30 tiendas propias y una tienda virtual en España. Recientemente ha inaugurado un nuevo concepto de tienda, con el nombre 'The Feel Good Store'. La primera se encuentra en Barcelona, desde el pasado 17 de abril, y próximamente lo hará en Valencia y Madrid, las ciudades en las que registra un número de ventas más elevado de sus productos de comercio justo, después de la capital catalana.