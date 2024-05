Egipto aclara estatus de corredor fronterizo con Rafah para frenar descontento popular

El Cairo, 11 may (EFE).- Egipto aclaró este jueves que el llamado corredor de "Filadelfia", en la frontera con Gaza, "forma parte de la Franja" palestina, y no de este país, en un momento de creciente descontento popular y tensión política con Israel, en particular, tras la operación militar israelí en la ciudad meridional gazatí de Rafah.

"Es una ruta en la franja de Gaza, y fue llamada así tras la firma de los acuerdos de Oslo", de 1993 y 1994, entre Israel y los palestinos", dijeron "fuentes" de seguridad egipcias citadas por la cadena de TV egipcia Al Qahera News, próxima a los organismos de Inteligencia del país norteafricano.

Esta aclaración llega, supuestamente para evitar confusión entre los egipcios después de que en los últimos días ha ido aumentado el descontento popular a raíz de la circulación de imágenes en los medios y las redes de tanques con panderas grandes de Israel -según se dijo- en la también denominada ruta de "Filadelfia" o el eje de Salah el Din.

La polémica en Egipto llegó incluso al Parlamento después de que el lunes pasado Israel inició su operación militar en Rafah y tomó el control del lado palestino del cruce terrestre de esa ciudad, que vincula Gaza con Egipto, y por donde ingresaba la mayor parte de ayuda humanitaria a los gazatíes.

El jefe del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento egipcio, general Ahmed Al Awadi, citado por medios egipcios, ha advertido esta semana de que "a Israel no se le permite tener presencia militar en la zona fronteriza, en especial la ruta de Filadelfia, sin previo permiso de Egipto conforme al acuerdo de paz" firmado por ambos países en 1979.

Las "fuentes" anónimas citadas por Al Qahera News, subrayaron que la única "violación (israelí del acuerdo de paz) que se puede invocar es el tipo de armas utilizadas en esa zona".

"Y consultar los textos (del acuerdo) al respecto será el factor decisivo", añadieron las mismas fuentes anónimas, y apuntaron que "habrá un equipo para monitorear las violaciones, presencia de seguridad, su número y el tipo de armas de ambos bandos".

Recordaron también que antes de la retirada israelí de Gaza, en 2005, gracias a los acuerdos de Oslo, "vehículos militares israelíes se movían en este corredor (fronterizo, de 18 kilómetros de largo) para asegurar la frontera entre Gaza y Egipto".

"La mayoría de esos vehículos eran de transporte de tropas M113 y Jeeps", mientras que "los tanques (israelíes) Merkava se encontraron (en dicha ruta fronteriza) durante la segunda Intifada (levantamiento) palestina, del año 2000", añadieron.

"Tras la retirada israelí de Gaza (en 2005), se acordó aumentar el número de personal de seguridad egipcio en la zona fronteriza para asegurarla", concluyeron.

Egipto, clave mediador entre Hamás e Israel, junto con Catar y Estados Unidos, ha manifestado en varias ocasiones su categórico rechazo de la guerra israelí en Gaza, y advertido contra el desplazamiento de los habitantes de la franja hacia territorio egipcio, algo que consideró "línea roja".

El Cairo también avisó de "las catastróficas repercusiones humanitarias" de la operación israelí en Rafah, donde se hacinan más de 1,4 millones de palestinos, en su mayoría desplazados de otras áreas de Gaza, "así como de las consecuencias para la estabilidad y la seguridad de la región". EFE

fa/ad