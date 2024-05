EEUU afirma que Israel ha usado sus armas en Gaza de una forma "incompatible" con el Derecho Internacional

El Gobierno de Estados Unidos ha afirmado este viernes que es posible que el Ejército de Israel haya empleado en Gaza armas proporcionadas por Washington de manera "incompatible" con el Derecho Internacional Humanitario en los siete meses que lleva en marcha la operación militar israelí sobre la Franja. El Departamento de Estado ha admitido en un informe que "es razonable evaluar que las fuerzas de seguridad israelíes han utilizado artículos de defensa cubiertos por la 'NSM-20' desde el 7 de octubre en casos incompatibles con sus obligaciones en materia de Derecho Internacional Humanitario o con las mejores prácticas establecidas para mitigar los daños a civiles". Según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN, se están investigando posibles violaciones, pero el informe también señala que Estados Unidos "no dispone de información completa para verificar" si las armas estadounidenses "se utilizaron específicamente" en presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario. Si bien la naturaleza del conflicto en Gaza dificulta "evaluar o llegar a conclusiones determinantes", el informe indica que "se han registrado suficientes incidentes como para suscitar serias preocupaciones". La investigación, que abarca desde el estallido del conflicto el 7 de octubre hasta este abril, no concluye que Israel haya violado la ley en alusión al uso de armas estadounidenses ni en cuanto a la retención de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. Según el citado medio, tampoco obliga al Gobierno israelí a tomar ninguna medida y no implica ningún cambio de política. El informe, que se ha enviado este viernes al Congreso, llega dos días después de que el presidente Joe Biden advirtiese por primera vez a Israel de que interrumpiría el suministro de armamento si iniciaba una incursión a gran escala en Rafá, donde se refugian más de 1,4 millones de palestinos desplazados, al considerar que podría utilizarse para matar a civiles. En una entrevista con la citada cadena de televisión, el mandatario estadounidense afirmó que "si (las tropas) entran en Rafá", no les proporcionará las armas que "se han utilizado históricamente para tratar con el problema" en esta localidad en el sur de la Franja, como armas y proyectiles de artillería en su lucha contra Hamás.