Claudio Giráldez: "Veo a Aspas como un chaval, ojalá esté mucho tiempo con nosotros"

El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, explicó que no están haciendo cuentas más allá del partido de este domingo contra el Atlético de Madrid, en busca de los cuatro puntos que aten la permanencia en LaLiga EA Sports, un objetivo para el que Iago Aspas dio un paso al frente porque está "como un chaval". "Todos los partidos son complicados. El Atlético tiene un potencial brutal, con mucha fortaleza, y en su campo se lleva al extremo, pero estoy convencido de que podemos ganarles si estamos en nuestro mejor nivel. Tenemos que centrarnos en dar nuestra mejor versión y que nuestra cabeza esté preparada para competir los 90 minutos, que es nuestra gran asignatura pendiente, hacer 90 minutos completos. Hemos dado muchos pasos a nivel mental. Tiene que ver también con la madurez, entender mejor las cosas", dijo en la rueda de prensa previa a su visita al Metropolitano. El técnico de los gallegos apuntó que tendrá que rotar buscando el mejor estado de forma en una semana con tres partidos. "Quedan muchos puntos, parece que esta cerca pero hay que hacer cuatro puntos, ganar cuatro puntos es complicado en esta Liga. Tenemos que ir con el máximo para pensar en escalar. Contra el Alavés no estuvimos bien y es un toque de atención claro", afirmó. Además, Giráldez fue preguntado por Iago Aspas y su futuro, con 36 años. "Sin duda le queda lo que él quiera. Son jugadores que son capaces de aportar tantas cosas, son imprevisibles, si el físico le aguanta, que a él le aguante, va a ser él el que decida. Le veo como un chaval y ojalá esté mucho tiempo con nosotros a este nivel", comentó. El técnico de los de Vigo valoró la defensa que viene condenando al equipo a pelear por la permanencia las últimas campañas. "Nuestra manera de entender el juego nos expone mucho a nivel defensivo. Queremos asumir esos riesgos. El partido se juega para ganar. Los goles vienen vinculados a errores, pero si atacamos mejor el rival va a tener menos la pelota, le vamos a desgastar. Todo va unido. Tenemos jugadores para mejorar los números defensivos, pero va a vinculado a todo", afirmó. "Yo prefiero empezar ganando. Los rivales juegan, tienen talento. El equipo hay partidos que ha entrado bien, pero sí otros días los primeros minutos no han sido bueno. Lo vamos a corregir pero el objetivo es ganar y los partidos son muy largos", zanjó.