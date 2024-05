Carlo Ancelotti, sobre Mbappé: "Es un asunto que no tengo en cuenta en este momento"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, apuntó que ni mucho menos están pensando en Kylian Mbappé, con la celebración del título de Liga este domingo en la capital y la final de Liga de Campeones el día uno de junio, después de preparar este sábado otro poco ese asalto a Wembley con un 0-4 al Granada. "Es un asunto que no tengo en cuenta en este momento, tenemos muchas cosas que hacer. No vemos la hora de celebrar mañana con nuestra afición. Hasta el 1 de junio tenemos muy claro en lo que tenemos que pensar", dijo sobre el delantero francés, quien el viernes anunció que dejará el PSG esta campaña. Además, Ancelotti fue preguntado por el papel de Toni Kroos y Luka Modric. "Están ilusionados de poder aportar y preparar la final. Sus pensamientos son para ganar la final", afirmó sobre los veteranos, con el croata ovacionado también en Los Cármenes. Por otro lado, el técnico apuntó que Militao no podrá jugar todo lo que queda, después de tanto tiempo lesionado, en una rotación que irá gestionando de cara a la final de Champions. Además, el preparador de los blancos fue preguntado por Arda Güler. "Güler es muy joven, está mostrando un talento fantástico, tiene mucha efectividad. El techo es difícil decirlo, lo cierto es que es un talento natural y lo está haciendo muy bien. Difícil decir los que han sorprendido más. Brahim se ha ganado un papel importante pero no puedo olvidar a Joselu, Fran García", afirmó. Además, Ancelotti confirmó que este domingo piensa celebrar el título de Liga de nuevo con "puro y gafas", y mandó un mensaje a la afición del Granada después del descenso matemático ya antes de jugar contra el Madrid. "En el deporte hay que contemplar la derrota. La derrota tiene que ser una oportunidad para hacer las cosas mejor en el futuro. Granada es una afición importante, lo intentarán todo para subir a Primera", terminó.