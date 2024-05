Canet logra una épica pole en Moto2 y Alonso se la arrebata a Holgado en Moto3

El piloto español Arón Canet (Kalex) ha conquistado este sábado la pole para la carrera de Moto2 del Gran Premio de Francia, quinta cita del Mundial de motociclismo, en su regreso al campeonato tras la lesión que le impidió competir en Jerez, mientras que el colombiano David Alonso (CFMoto) ha arrebatado la pole de Moto3 al español Dani Holgado (GasGas), líder de la categoría. El de Corbera, que en el Gran Premio de España se fracturó la cabeza del peroné de la pierna izquierda y no pudo participar en la carrera, tuvo que pasar por la Q1, aparcó sus muletas, se subió cojeando a la moto y estableció un 1:35.037 imbatible para el resto de pilotos. Así, encabezará la primera fila de la parrilla de la categoría intermedia por delante del líder del Mundial, el estadounidense Joe Roberts (Kalex), que fue segundo, y del también español Sergio García Dols (Boscoscuro), segundo de la general a cinco puntos del norteamericano y tercero este sábado. La segunda línea será íntegramente española, con Albert Arenas (Kalex), Alonso López (Boscoscuro) y Manu González (Kalex) cuarto, quinto y sexto, respectivamente, e Izan Guevara (Kalex), séptimo, liderará la tercera fila. El ganador de Jerez, Fermín Aldeguer (Boscoscuro), arrancará duodécimo, mientras que los otros dos españoles presentes en la Q2, Jeremy Alcoba (Kalex) y Marcos Ramírez (Kalex), comenzarán decimocuarto y decimoctavo. No consiguieron superar la Q1 Jaume Masià (Kalex), que iniciará la cita vigésimo; David Muñoz (Kalex), que lo hará vigésimo cuarto; Jorge Navarro (Forward), que saldrá vigésimo sexto; y Xavi Artigas (Forward), vigésimo octavo. En Moto3, el colombiano David Alonso (CFMoto) logró la pole tras superar en su última vuelta lanzada el tiempo del español Dani Holgado (GasGas), líder de la categoría, mientras que José Antonio Rueda (KTM) ha sido tercero en su regreso al campeonato. Con un crono de 1:40.114, récord de la pista, el piloto nacido en Barcelona y nacionalizado colombiano se garantizó la tercera pole consecutiva y tratará de inquietar en carrera a Holgado, del que le separan seis puntos en la general de pilotos. Los dos arrancarán desde la primera fila, igual que José Antonio Rueda (KTM), que vuelve a la competición tras perderse las dos últimas carreras después de ser operado de apendicitis y que cuajó una excelente actuación que le permitirá partir desde el tercer puesto. Encabezando la segunda línea de parrilla estará Adrián Fernández (Honda), cuarto, en la que también arrancará la prueba Iván Ortolá (KTM), sexto. Además, David Muñoz (KTM) y Ángel Piqueras (Honda), que sufrió una dura caída al final de la Q2, iniciarán desde el 'Top 10', octavo y noveno, respectivamente, y Joel Esteban (CFMoto) saldrá decimoséptimo. El único español que no avanzó a la Q2, David Almansa (Honda), comenzará vigésimo segundo.