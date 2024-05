Así fue el último concierto de Isabel Pantoja en Zaragoza

El próximo 25 de mayo, Isabel Pantoja actuará en Zaragoza con un impresionante concierto con el que sigue festejando su gira por sus 50 años encima de un escenario. Una fecha de lo más esperada para todo su público ya que desde el 2014 no pisa la ciudad y, precisamente, esta última vez su show fue de lo más comentado. La tonadillera ofrecía un concierto en octubre de 2014 en Zaragoza. Tan solo un mes antes de entrar a prisión. Cuando peor estaba, la artista sacó fuerzas de donde no las tenía y embaucó a todo su público con un show en el que, como siempre, no faltaron los mensajes subliminales. Europa Press ha rescatado de su archivo multimedia tres momentos en los que la reina de la copla dejó claro cuál era su estado de ánimo y, sobre todo, lanzó un mensaje a todos aquellos que hablaban de su delicada situación por su inminente entrada en prisión. Con una fuerza arrolladora, Pantoja interpretó -entre otras- tres temas con las que confirmó que no pasaba por su mejor momento, pero que estaba con más seguridad que nunca: 'Así fue', 'Van a extrañarme' y 'A pesar del tropezón'. Tres temas musicales que suele llevar en su repertorio y en los que suele modificar la letra para lanzar estos mensajes de los que hablamos... pero, ¿qué dijo en aquella ocasión? Cuando interpretaba 'Así fue', ya al final de la canción, cambió la letra y en vez de decir 'Ya no te hagas, ni me hagas más daño', dijo después de un breve silencio: "Y que ya no me hagan más daño", acompañando esta estrofa con un movimiento de su dedo y concluyendo: "Ya más no". De esta manera, dejaba claro que estaba pasando por los peores meses de su vida cuando se encontraba a las puertas de la cárcel por su imputación en el Caso Malaya. Y es que recordemos que semana tras semanas se hablaba de ella y sus actuaciones eran analizadas con lupa. Segundos antes de interpretar 'A pesar del tropezón', desde el público le gritaron todo lo que la querían y ella, con tristeza en su mirada dijo rotundamente: "Lo sé" y comenzó con ese tema musical que tanto dice. "Y ya lo ven, a pesar del tropezón aún no estoy caída y aquí estoy, caminando lentamente por mi vida, pero ya me ven, a pesar de su traición y el desengaño, aquí estoy... y es verdad que ningún mal dura cien años", estribillo que repitió con fuerza más de una vez. Y por último, 'Vas a extrañarme'. Un tema que habla de la desaparición de una persona tras el desengaño amoroso... pero que Pantoja interpretó basándose en el momento que vivía y se dirigía al público, anunciando lo que un mes después veríamos, su entrada en prisión: "Van a extrañarme". Tres canciones con mensajes subliminales que en esta ocasión NO se volverán a repetir en Zaragoza, al menos no con la misma intención, ya que ahora está viviendo uno de sus mejores momentos personales con esta gran gira con la que está saboreando de su nuevo su mayor éxito profesional.