Arantxa del Sol estalla muy enfadada: "Es agobiante, ¡no tengo que aclarar nada!

Arantxa del Sol ha estallado. Hace tan solo 3 días que llegó a España tras su expulsión de 'Supervivientes', y a pesar de que todavía está 'aterrizando', retomando poco a poco la normalidad y descubriendo todo lo que ha pasado durante los dos meses que ha estado en Honduras, la presión mediática la ha superado. Y así lo ha reconocido ante las cámaras este viernes muy enfadada. Y es que la modelo no ha tenido una noche fácil. En primer lugar se reencontraba en el plató del programa con Ana Herminia tras los rumores de relación entre la novia de Ángel Cristo Jr. y Finito de Córdoba, y de que la venezolana dejase caer que tuvieron algo al confesar que siente un "cariño especial" por el torero. Lejos de parecer afectada, Arantxa aseguraba que su marido también tiene cariño por Ana y dejaba claro que si hubiese pasado algo hace 25 años tampoco pasaría nada después de que la 'nuera' de Bárbara Rey insistiese en que lo único que ha tenido con el diestro es una amistad. No fue el único mal trago que vivió la presentadora, ya que justo antes de terminar la gala Ángel Cristo se acordaba de ella y le enviaba un desconcertante mensaje: "No tiene nada que ver, pero mis valores son el honor, el valor, la lealtad, ¿cuáles son los tuyos, Arantxa? Cuenta lo que pasó en la lancha" le advertía, sin aclarar a qué se refiere. Tapoco lo hacía Arantxa, que esta mañana ha reaparecido muy nerviosa ante las cámaras. Sin la compañía de Finito de Córdoba porque "torea mañana", la modelo nos ha contado que la vuelta a la rutina está yendo "fenomenal", aunque no ha podido evitar enfadarse cuando le hemos preguntado si las cosas siguen bien con su marido a pesar de la polémica con Ana Herminia: "Estoy bastante cansada de esto. Es agobiante" ha confesado al borde de las lágrimas. Tirando de ironía, ha afirmado "no, qué va, que va a ser el hombre de mi vida" cuando ha escuchado si Juan sigue siendo el hombre de su vida, estallando para dejar claro que ella no es quien tiene que aclarar que entre su marido y la novia de Ángel Cristo ha habido solo una amistad: "No tengo que aclarar nada. No tengo que aclarar nada de verdad" ha exclamado indignada, cerrando la puerta del taxi con un sonoro portazo.