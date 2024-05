Vinícius, Rodrygo y Militao piden ayuda para los damnificados por inundaciones en Brasil

Madrid, 10 may (EFE).- Los jugadores brasileños del Real Madrid Vinícius Junior, Rodrygo Goes y Éder Militao se solidarizaron con todos los afectados por las inundaciones en Rio Grande do Sul, que han dejado más de un centenar de muertos, y pidieron ayuda para superar un momento tan duro.

En un vídeo grabado en la Ciudad Real Madrid, los tres internacionales brasileños trasladaron todo a su apoyo al pueblo brasileño.

"Os acompañamos con mucha tristeza por las inundaciones que están sucediendo en Rio Grande do Sul. Nuestro corazones están con todas las víctimas y con las familias", aseguró Militao.

"Cada gesto de ayuda hace la diferencia", añadió Vinícus.

"Continuamos enviando nuestras energías positivas y oraciones para todos ustedes", senteció Rodrygo antes de que los tres al unísono afirmasen "Juntos somos más fuertes". EFE

