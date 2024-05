Un tribunal de Colombia otorga la libertad condicional al exparamilitar Mancuso

La Sala de Justicia y Paz de Bogotá ha otorgado este jueves la libertad condicional a Salvatore Mancuso, exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al considerar que está cumpliendo con sus obligaciones en el marco del proceso y después de que otros tribunales se hubieran negado. El juez Manuel Bernal Parra ha tomado la decisión de sustituir las 57 detenciones de captura que tenía en su contra por nuevas medidas que no serán privativas de libertad. Mancuso, según el juez, ha aportado información a los distintos tribunales y no ha reincidido, informa la emisora colombiana W Radio. El exparalimitar, que se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá, deberá continuar aportando información para no perder estos beneficios, presentarse ante la Justicia cada 30 días, no podrá salir del país sin autorización de las autoridades, ni portar armas o cometer actos que revictimicen a las víctimas. Este fallo de Justicia y Paz, que juzga a exparamilitares, llega después de meses de disputa con otro tribunal especial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga a exguerrilleros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y miembros de la fuerza pública, al considerar que ellos deberían decidir sobre su libertad por su relación con las autoridades. Mancuso, quien sirvió de "bisagra" entre los grupos armados y las fuerzas del Estado entre 1989 y 2004, entró este año en la cárcel de La Picota después de que llegara al país procedente de Estados Unidos, donde cumplía una pena de prisión por narcotráfico, si bien una vez cumplida su condena ha estado estos últimos dos años retenido a la espera de su extradición. Conocido como 'Triple Cero' durante su pasado armado, Mancuso fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de El Aro --ocurrida en octubre de 1997, cuando fueron asesinadas 15 personas y un número indeterminado tuvo que abandonar sus hogares--, aunque no llegó a cumplir esta pena por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a paramilitares.