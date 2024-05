Repsol afirma que no fue responsable del vertido en Perú, pero defiende que desde "el primer momento" actuó

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha defendido que la compañía "no fue responsable de la causa original" del accidente del vertido de petróleo en Perú en 2022, aunque ha asegurado que desde "el primer momento" actuó. A pregunta de accionistas en la junta general del grupo, Imaz advirtió que el incidente se debió en origen a "un movimiento del barco que transportaba el petróleo", pero la empresa "no se limitó" a decir que era responsabilidad de la compañía naviera. Lo que sí que subrayó es que Repsol "no asume evidentemente en términos legales esta responsabilidad", ya que no estuvo en el origen de la causa, aunque sí que "desde el primer momento" actuó. "Y más allá de la responsabilidad legal que pudiera corresponder a otros, en el primer momento del derrame en Perú en enero de 2022, acometimos todas las acciones necesarias. Hemos destinado más de 300 millones de dólares a limpieza, remediación, a compensaciones en las zonas afectadas", aseguró, añadiendo que además se ha ayudado con compensaciones a más de 10.000 personas.