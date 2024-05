Previa del Granada - Real Madrid

El Real Madrid visita este sábado al Granada en el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2023-2024, un duelo de urgencia para el conjunto nazarí, al que una derrota e incluso un empate terminarían por descenderle, ante un equipo blanco que introducirá rotaciones después de certificar su presencia en la final de la Champions de Wembley y que estrenará su reciente condición de campeón de la competición doméstica. Los pupilos de Carlo Ancelotti viajan al Nuevo Los Cármenes este sábado (18.30) con la 'resaca' continental tras asegurarse, remontada emocionante mediante, un puesto en la final de la Liga de Campeones. Los madridistas volvieron a vivir una noche mágica en el Santiago Bernabéu, dándole la vuelta al gol inicial del Bayern de Múnich con un doblete de Joselu en el descuento. Un estado de euforia que ya se instauró en la entidad el pasado fin de semana, cuando se proclamaron campeones de LaLiga tras el triunfo ante el Cádiz (0-3) y el 'pinchazo' del Barça en Montilivi. Así, las cuatro jornadas restantes se antojan perfectas para dosificar esfuerzos y llegar en la mejor condición física a la final de Wembley del próximo 1 de junio. Por ello, se prevén rotaciones en el once de Carlo Ancelotti, algo que ocurre desde que los blancos se impusieron en el Clásico del Bernabéu en abril. La batalla épica ante los alemanas condicionará una alineación revolucionaria, como ya lo fue ante la Real Sociedad o el conjunto gaditano, aunque sin descuidar la competitividad que demandará un Granada en la UCI. El equipo nazarí necesita ganar, o quizá empatar, aunque puede que no sea suficiente, al Real Madrid, algo que solo ha ocurrido en una ocasión en los nueve enfrentamientos en Los Cármenes entre ambos conjuntos. Una empresa compleja, teniendo en cuenta que los blancos enlazan siete triunfos consecutivos allí como visitantes, marcado cuatro goles en cuatro de sus últimas seis visitas. Además, los de Ancelotti pueden enlazar cuatro victorias domésticas como visitante --dos de ellas han sido con portería a cero--. Y lo intentarán lograr con un once en el que seguramente no aparezcan sus nombres más peligrosos, como Vinícius, Bellingham, Kroos y compañía. Con la duda de si Lunin será el elegido en la final de la Champions, Courtois será titular para seguir cogiendo ritmo y exigencia. Por delante, una defensa en la que solo repetiría Nacho Fernández, con Militao como acompañante y los carriles para Lucas Vázquez y Fran García. La baja de Tchouameni, que es duda para Wembley, le hace hueco a Camavinga como pivote, con Ceballos y Modric como interiores. Y arriba, Ancelotti seguirá apostando porque Brahim, Güler y el héroe Joselu --autor de 17 goles este curso-- sigan sumando minutos. Mientras, en el Granada no hay espacio para las medias tintas y Sandoval alienará a su once tipo en esta recta final, con la gran presión de que incluso un empate les puede convertir en equipo de 'Segunda' la próxima temporada. Pese a su situación crítica --penúltimos (21) a once puntos de la salvación--, se agarran a los recientes buenos resultados, con dos triunfos y solo una derrota, la última por 3-0 en el Sánchez-Pizjuán, en los últimos cuatro encuentros. De hecho, los rojiblancos descenderán antes del partido ante el Real Madrid si el Mallorca es capaz de ganar a Las Palmas en un choque que se jugará este sábado a las 14.00. Los nazaríes siguen sin estrenar el casillero de victorias a domicilio este curso, aunque esperan a un equipo madridista quizá desacelerado. El último triunfo del Granada sobre el equipo blanco en Los Cármenes se remonta a febrero de 2013. El Granada recibirá al conjunto blanco sin el sancionado Miguel Rubio, con la baja de Antonio Puertas y las dudas de Uzuni y Carlos Neva. Sí estará disponible Sergio Ruiz, ya recuperado del golpe en el tobillo que sufrió en Sevilla. Si el delantero albanés no llega al encuentro, su sustituto saldrá de Villar, si Sandoval es conservador, o Arezo. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: GRANADA: Batalla; Bruno Méndez, Piatkowski, Miquel, Neva; Pellistri, Sergio Ruiz, Gumbau, Jozwiak; Uzuni y Boyé. REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Fran García; Ceballos, Camavinga, Modric; Arda Güler, Joselu y Brahim. --ÁRBITRO: González Fuertes (C. Asturiano). --ESTADIO: Nuevo Los Cármenes. --HORA: 18.30/DAZN.