(Previa) Athletic y Villarreal apuran ambiciones europeas y el Mallorca quiere respirar ante Las Palmas

Athletic Club y Villarreal CF se medirán este sábado en casa a CA Osasuna y Sevilla FC, respectivamente, con el objetivo de lograr una victoria que les sirva para seguir metiendo presión a sus rivales por puestos de Liga de Campeones y Conference League, mientras que el RCD Mallorca buscará tres puntos ante su público frente a la UD Las Palmas para acariciar la permanencia. Athletic y Osasuna se darán cita (21.00 horas) en San Mamés, partido en el que los rojiblancos pueden volver a aprovechar el jugar antes que el Atlético de Madrid para, con un triunfo, colocarse a tres puntos de los colchoneros y así meterles presión de cara a su partido ante el RC Celta. Por su parte, Osasuna, que se encuentra matemáticamente salvado pero sin opciones de aspirar a puestos europeos, afronta el primeros de sus últimos cuatro partidos de Liga sin nada en juego. Los de Ernesto Valverde, que vienen de ganar en Getafe poniendo fin a una racha de cuatro jornadas sin ganar, quiere volver a brindar un triunfo a su público después de encadenar por primera vez en el curso dos partidos sin triunfo en San Mamés. Un reto que no será fácil para los 'leones' que llegan al encuentro muy mermados por las bajas, sobre todo en defensa, por las expulsiones ante el Getafe de Aitor Paredes y Yeray Álvarez, a las que se suman por lesión Oihan Sancet, Gorka Guruzeta y Iñigo Ruiz de Galarreta, por lesión. Tampoco estará Valverde en el banquillo, expulsado ante el Getafe. Por su parte, los de Jagoba Arrasate, que ya no se juegan nada más que el honor en las cuatro jornadas que restan de temporada, quiere poner fin a cuatro derrotas consecutivas, su peor racha de resultados en toda la temporada. Además, desde el mes de abril, Osasuna tan solo ha conseguido marcar un gol, coincidiendo con la lesión de su baluarte ofensivo, Ante Budimir, que hasta fracturarse las costillas, estaba viviendo la mejor temporada de su carrera. En el Estadio de la Cerámica, Villarreal y Sevilla se enfrentan (16.15) en un partido en el que los de Marcelino quieren exprimir sus opciones de disputar competición europea la próxima temporada, mientras que el equipo de Sánchez Flores, ya salvado, aspira a acabar una temporada decepcionante en la primera mitad de la tabla clasificatoria. La derrota la pasada jornada ante el RC Celta supuso un paso hacia atrás en la lucha por los puestos europeos para los 'groguets'. Sin embargo, y a pesar de arrancar la jornada a siete puntos de la séptima plaza, la inercia positiva del equipo desde la llegada al banquillo de Marcelino hace que un triunfo ante los hispalenses vuelvan a meterlos en la lucha. Para ello, el Villarreal tendrá que poner fin a una racha de cinco partidos consecutivos ante el Sevilla sin ganar. Por su parte, el equipo de Quique Sánchez Flores es uno de los equipos más en forma de LaLiga EA Sports, encadenando cinco partidos sin conocer la derrota en los que ha logrado el triunfo en cuatro de ellos. Pese a su buen momento de forma, su mal rendimiento hasta el mes de marzo ha hecho que su máxima aspiración en el campeonato sea el de escalar lo máximo en la clasificación, aunque sin prácticamente opciones de jugar en Europa por duodécima temporada consecutiva. Por último, el Mallorca busca sellar casi definitivamente su permanencia en Primera División en Son Moix ante Las Palmas (14.00), una empresa para la que los de Javier Aguirre necesitan sumar los tres puntos, algo que no logran desde el 16 de marzo ante el Granada, mientras que los de García Pimienta se encuentran inmersos en la peor rachar de resultados del curso, encadenando ya siete derrotas y diez jornadas sin conocer el triunfo. El partido para el Mallorca es casi definitorio, ya que en caso de ganar, mínimo, mantendría su ventaja de seis puntos frente al Cádiz, pudiendo incluso asegurar virtualmente su permanencia en LaLiga EA Sports si el equipo andaluz no gana ante el Getafe. Para ello, Aguirre necesita que su jugador franquicia, Vedat Muriqi, ofrezca su mejor versión, dejando atrás su mala racha de cara a puerta, en la que ha logrado anotar un gol en los últimos doce partidos. Enfrente estará el equipo menos en forma de la competición, Las Palmas, que solo ha sumado dos de los últimos 30 puntos en juego. Sin embargo, el buen hacer del equipo de Francisco Javier García Pimienta en la primera vuelta del campeonato hacen que un punto les valga para conseguir la permanencia en Primera de manera matemática. Para ello, el equipo grancanario intentará recuperar la solidez defensiva que se la ha esfumado en los últimos 10 partidos, en los que no ha dejado su portería a cero y para colmo ha encajado 23 goles. --PROGRAMA DE LA JORNADA 35 EN LALIGA EA SPORTS. -Sábado 11 de mayo. Mallorca - Las Palmas. Martínez Munuera (C.Valenciano) 14.00. Villarreal - Sevilla. Díaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 16.15. Granada - Real Madrid. González Fuertes (C.Asturiano) 18.30. Athletic Club - Osasuna. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.