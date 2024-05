Petro pide al TPI que ordene la detención de Netanyahu y propone una "fuerza de paz" para Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha abogado este viernes a la adopción de nuevas medidas para detener el "genocidio" que se estaría cometiendo en la Franja de Gaza y ha planteado la creación de una "fuerza de paz" y una orden de arresto internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Netanyahu no detendrá el genocidio", ha dicho Petro, uno de los líderes internacionales que más firmemente se han opuesto a la ofensiva militar sobre Gaza, hasta el punto de ordenar la semana pasada la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel. Para el presidente colombiano, la situación actual requiere de una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya Fiscalía ya había abierto investigaciones sobre posibles abusos en el conflicto entre israelíes y palestinos. El Gobierno israelí ha cuestionado cualquier iniciativa salida de la corte de La Haya, de la que Israel no forma parte. Asimismo, Petro considera que "el Consejo de Seguridad (de la ONU) debe entrar a considerar el establecimiento de una fuerza de paz en el territorio de Gaza", una posibilidad que en cualquier caso no figura por ahora sobre la mesa. Los esfuerzos diplomáticos internacionales se concentran en un posible acuerdo de alto el fuego.