OpenAI anunciará el lunes las actualizaciones de ChatGPT en transmisión en vivo

(Bloomberg) -- La empresa de inteligencia artificial OpenAI anunciará el lunes las actualizaciones de sus productos a través de una transmisión en vivo, informó la empresa en una publicación, lo que fomentó las especulaciones sobre el próximo gran lanzamiento del gigante de la IA.

OpenAI dijo que no lanzará un producto de búsqueda en el evento. La empresa ha estado trabajando en una función para competir con Google de Alphabet Inc. y la startup de búsqueda de IA Perplexity.

El anuncio se centrará en una actualización de su popular chatbot, ChatGPT, y su modelo de inteligencia artificial. Ha pasado más de un año desde que la compañía lanzó su último modelo insignia, el GPT-4, y se espera ampliamente el lanzamiento de un nuevo modelo. Sin embargo, la compañía señaló que no lanzará GPT-5, la tan esperada secuela.

En una publicación en X el viernes, el director ejecutivo, Sam Altman, dijo: “no es GPT-5, ni un motor de búsqueda, ¡pero hemos trabajado duro en algunas cosas nuevas que creemos que a la gente le encantarán! Me parece mágico”.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: OpenAI to Announce ChatGPT Product Updates Via Livestream Monday

