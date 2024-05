Nieves Álvarez, inseparable de Bill Saad e impecable en clave casual en la última gesta del Real Madrid

Nueva gesta para la historia del Real Madrid, que este miércoles se ha clasificado para la final de la Champions League -la sexta en once temporadas- tras remontar un 0-1 en contra frente al Bayern de Munich rozando el minuto 90 de partido. Dos goles de Joselu que le dieron in extremis la victoria y enloquecieron a un Santiago Bernabeu lleno hasta la bandera que se volcó en su equipo para llevarle en volandas hasta la final de Wembley contra el Borussia Dortmund el próximo 1 de junio, donde los blancos podrían ganar su 15º Champions. Partido decisivo al que asistieron, como no podía ser de otra manera, numerosos rostros conocidos y madridistas confesos: exjugadores como Iker Casillas y Luis Figo, que se dieron un auténtico baño de masas a su llegada al estadio; expolíticos como Esperanza Aguirre -acompañada por su nieto-, José Manuel García Margallo, Soraya Sáenz de Santamaría y su marido José Iván Rosa, o José María Álvarez del Manzano; periodistas como Luis María Ansón o artistas como Ramoncín o Nacho Cano, muy bien acompañado por una mujer rubia con la que, a pesar de su cercanía, desmintió tener algo más que una amistad: "Yo no tengo chica" ha asegurado. A pesar de ser del Atlético de Madrid, tampoco se perdió el encuentro José Luis Martínez-Almeida, que en esta ocasión -y a diferencia de en el Mutua Madrid Open de Tenis acudió sin su flamante mujer Teresa Urquijo y Moreno, que por lo que parece no es muy aficionada al fútbol. "Como alcalde venimos a que el Madrid se clasifique" ha reconocido entre risas y gestos de cariño por parte del público congregado a las puertas del estadio. Pero si alguien ha acaparado todas las miradas esa ha sido sin duda Nieves Álvarez. De la mano de su novio Bill Saad, con el que por el momento no suenan campanas de boda tras dos años de relación en los que se han vuelto inseparables, la modelo ha derrochado estilo en clave casual, dándonos la clave para ir ideal a la par que cómoda al fútbol. Pantalones vaqueros con un moderno roto en la rodilla, camiseta de algodón negra con escote en pico, chaqueta estilo bomber de algodón en color crudo y complementos que marcan la diferencia: zapatillas deportivas de la marca Adidas, maxi gafas de sol negras y bolso tipo bandolera de Christian Dior. Una vez más, impecable hasta para asistir a un evento deportivo. -