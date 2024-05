Natalia Menéndez indaga en las relaciones maternofiliales: "Ni teatro, ni danza, ni flamenco, pero todo al mismo tiempo"

La Sala Principal del Teatro Español acoge el estreno absoluto de la creación 'DREAM' -anagrama de MADRE-, una propuesta Natalia Menéndez que indaga en las relaciones maternofiliales y que la autora ha explicado que no se trata "ni de teatro, ni de danza, ni de flamenco, pero es todo ello al mismo tiempo". Esta obra tendrá lugar en ocho únicas funciones, del 17 al 26 de mayo. Menéndez, quien recientemente ha recibido el rango de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (Orden Ministerial de la República Francesa), ofreció la idea de profundizar en este tema a Israel Galván (Premio Nacional de Danza 2005), quien acogió el proyecto "con entusiasmo". Ambos comenzaron el proceso creativo con la dirección de Menéndez y con la coreografía de Galván. "El proceso de investigación y ensayos ha concluido en una creación muy especial que no es teatro, ni danza, ni flamenco, pero que es todo ello al mismo tiempo", ha señalado la dramaturga. Ménendez ha añadido que se trata de un espectáculo que "habita el escenario, donde se crea algo extrañamente familiar". Para la creadora, esta propuesta es "una celebración, un ritual, una ceremonia del hijo que celebra y huye de la madre atenta y violentada". "Con este ritual -entre la invocación y el exorcismo-, que en realidad es el más viejo del mundo, se vuelve a escenificar ese pleito infinito en el que la madre es simultáneamente acusada y defendida, abogada y fiscal", ha apuntado. Menéndez ha indicado que sobre el escenario se pondrá en marcha un "rito que tiene en sí mismo emociones muy primarias", algo que entiende ha acompañado al ser humano "desde el alba de los tiempos". Este ritual se expone a través de reflexiones mitos como Medea, Hécuba, Clitemnestra, relacionándolos con ciertos animales cuyas hembras matan a sus crías o se entregan por ellas. En DREAM, prosigue Menéndez, "surge la pregunta sobre cuánto tenemos de animales y cuánto tienen los animales de nosotros". "En el escenario se trabajan sonidos nuevos, cotidianos, infantiles unidos a materiales opacos, translúcidos, viscosos o ruidosos para ir de lo más ligero a lo más profundo del inconsciente", ha defendido. Menéndez y Galván han contado con María Marín a la guitarra y cante; Antonio Moreno a las percusiones; Juan Jiménez Alba a los vientos; y con la peculiar voz de la abogada Paquita Cobos Gil. 'DREAM' es una coproducción del Teatro Español e IGalvan Company. En cuanto al equipo artístico, han intervenido Miguel Álvarez-Fernández (asesor musical), Valentín Donaire (iluminación), Pedro León (diseño del espacio sonoro), Micol Notarianni (vestuario), Pepe Barea (diseño de escenografía) y Ana Barceló (ayudante de dirección).