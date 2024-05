Mateo: Ser primero no es fundamental pero mantener el nivel sí y podíamos haber hecho más

València, 10 may (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, aseguró después de una derrota en la Fonteta, que hace que no dependan de sí mismos para acabar líderes de la acb el domingo, que acabar primeros no es fundamental pero sí lo es no bajar el nivel y destacó que pudieron hacer más ante el Valencia Basket.

"Siempre lo he dicho que nos hubiera gustado acabar primeros, ahora es más complicado, ya no dependemos de nosotros mismos. Dije que podía ser bueno, pero no es fundamental para el título, lo que sí que lo es, es mantener el nivel y hoy creo que defensivamente podíamos haber hecho un poco más. Más que el liderato me preocupa que hagamos un buen partido el domingo y recuperemos sensaciones", explicó en la sala de prensa.

"Podíamos haber hecho algo más contestando a algún tiro, pero nosotros no hemos tenido el mejor día en el rebote y nos han castigado. Hemos concedido demasiadas licencias, tiros libres en faltas con tiros, alguna técnica y alguna antideportiva que nos podíamos haber evitado, hemos perdido justamente", añadió.

Mateo felicitó al Valencia por su partido, recalcó el buen día en el tiro exterior que tuvo el Valencia y la energía con la que jugó. EFE

