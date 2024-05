Martín domina la primera jornada y afirma que aún tiene margen de mejora

Le Mans (Francia), 10 may (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) dominó las dos sesiones de entrenamiento del Gran Premio de Francia de MotoGP y afirmó que está "trabajando en el buen camino" y aún tiene "algo de margen para intentar ganar la esprint".

"Hacía mucho que no terminaba primero, primero, no sé cuándo fue la última vez, pero dos primeros puestos en MotoGP el mismo día no es nada fácil y estoy contento pues creo que estamos trabajando en el buen camino, aún tengo algo de margen y creo que para mañana habrá que sacar todo para intentar ganar la Sprint", aseguró Martín.

"Hoy el primer intento me ha costado mucho, estaba cometiendo errores y he decidido calmarme, he hecho una vuelta más de las que tenía planeadas y he hecho un 1:30.5 en la tercera vuelta, que ya era muy buen tiempo, luego no me esperaba mejorar, pero he salido con una referencia y he podido", señaló.

"Creo que aún podría haber mejorado más, porque venía 'en rojo' (parciales de vuelta rápida), no sabría decir, pero cuando tienes todo muy bien, sabes tu referencia y hasta dónde puedes llegar, cuando pones la goma nueva sabes ese plus que tienes y me encuentro cómodo a una vuelta", comentó Jorge Martín.

"Veremos mañana, porque creo que todo se acercará. En cuanto a ritmo no estamos tan, tan cerca todos. Creo que hay tres o cuatro pilotos más fuertes, pero es difícil decir quiénes, porque no he tenido mucho tiempo para mirar, pero está claro que Pecco, Enea y Marc son los tres más fuertes junto conmigo, y creo que mañana estará todo muy apretado", dijo Martín sobre sus opciones de mejorar y sus rivales.

"Vengo cada fin de semana a intentar dar lo mejor de mí", destacó, "y una vez se termina el fin de semana, pienso en el siguiente, no le doy vueltas a lo que se hable de fuera, porque al final son todo especulaciones y no sirve de nada. Y lo de Jerez -su caída-, olvidarlo; entender qué paso, olvidarlo y mirar hacia delante".

De esa caída de Jerez recordó: "Parece que cambié un 'pelín' la línea y no fue la de siempre. No fue ni un error, pero fue algo que no tenía que haber pasado, pasó y a pensar en lo siguiente".

"Aunque sea el más rápido, igual hay tres o cuatro curvas en las que aún no lo eres, por lo que siempre hay que progresar, hoy me he encontrado mejor de lo que me suelo encontrar y aunque lo difícil ahora es mejorar, seguro que hay detalles que podemos observar", comentó Jorge Martín. EFE

JLL/ism