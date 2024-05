Marlene Mourreau se deshace en elogios hablando de su hijo

Viviendo en un segundo plano después de los problemas que tuvo con la justicia y de los que quedó completamente absuelto, Gabriel Guevara vuelve a sonreír y lo hace con un nuevo estreno. El joven ha anunciado a través de sus redes sociales su próximo trabajo en Disney + con la serie 'Desde el mañana'. Esta semana podíamos hablar con su madre, Marlene Mourreau, y nos hablaba precisamente sobre los problemas legales a los que se enfrentó su hijo en el pasado, asegurando que "ya se terminó, hace mucho ya del año". Algo de lo ya "no lo hablamos, no hace falta. Además, tiene tanto trabajo, no tiene tiempo". Demostrando que confía plenamente en la carrera como actor de su hijo, Marlene nos aseguraba que "es la nueva estrella del cine español ahora, de la nueva generación. Y estoy orgullosa, le he parido yo". Satisfecha y muy orgullosa del trabajo de su hijo, la actriz nos contaba que Gabriel es un niño "fantástico" y anunciaba que "va a estrenar otra película nueva en mayo, otra en junio. Está grabando otra, la nueva serie italiana de mar a Fuori, la serie italiana que va a salir ahora en España. No para, es que no tengo tiempo de verlo. Bueno, sí le he visto el día de la madre". En cuanto al aspecto sentimental, Marlene nos revelaba que ha estado viviendo en Marbella tres años por amor: "Sí, después del confinamiento porque estaba cansada de hablar sola con las paredes y entonces me fui fuera de Madrid y me he recuperado todo, la vida, la salud, el bienestar y ahora estoy en Madrid más feliz porque a mí me gusta la capital, soy de capital".