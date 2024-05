Marc Márquez reconoce que no se ha sentido cómodo: "toca reaccionar"

Le Mans (Francia), 10 may (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que deberá disputar la primera clasificación al acabar decimotercero, reconoció que no se sintió cómodo en todo el día y que ahora "toca reaccionar".

"Sabía que llegaría un día como este y ha tocado aquí en Le Mans, así que ahora toca reaccionar; ya desde el inicio, no me he encontrado muy cómodo, sea por la puesta a punto o por mi estilo de pilotaje, o por todo, pero intentaremos reaccionar, que es de lo que se trata, pasaremos por la primera clasificación, que no es plato de buen gusto, no me apetece mucho, pero intentaremos reaccionar y mañana dar un pasito", reconoció el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

"Toca trabajar, pues si las sensaciones son como estas no daré ningún paso, si las sensaciones mejoran e intento pulir un poquito mi pilotaje y que la moto acompañe un poquito más en la puesta a punto, pues mejorará, pero tengo que mejorar yo y tenemos que trabajar con el equipo y ver exactamente qué ha pasado y dónde estamos con la información del resto de los pilotos Ducati para sacar el máximo", señaló Marc Márquez, quien sentenció que "ese entrenamiento de la mañana será vital para ver si hay opciones en la primera clasificación o no".

Márquez fue sincero al reconocer que "si las sensaciones el sábado son como las de hasta ahora será muy difícil pasar la primera clasificación" y en ese sentido señaló que "es vital pasar si quieres optar a algo, cuando digo a algo me refiero a estar entre los cinco primeros en la carrera, entonces como mínimo tienes que salir en las tres primeras líneas, sino olvídate".

El piloto de Ducati comentó su caída y destacó que "era uno de los sectores en los que estaba sufriendo, de hecho es el sector en el que más he sufrido durante el 'time attack' y la moto no giraba, por lo que al final he pensado, la hago girar yo, y no".

Tras señalar que es su peor viernes de la temporada, Marc Márquez ha asegurado sobre sus caídas -lleva siete a lo largo del año-, que "esperaba las que he tenido, menos en Portimao, que tuve más de la cuenta, tuve cuatro en un fin de semana; sacando esas no he tenido tantas pues hoy ha sido, me atrevería a decir, la primera caída por ir pasado del límite, las otras lo fueron que si un parche de agua, que si por el freno, en Portimao el dispositivo trasero lo activé cuando no tocaba..., hoy ha sido la primera pasado de vueltas, pero mientras sean resbalones no pasa nada".

Además, Marc Márquez comentó su último intento de vuelta rápida y reconoció que "en la vuelta anterior también iba bien pero he encontrado una bandera amarilla y en la última vuelta venía bien y he fallado en la curva seis, se me ha movido y he fallado, estas cosas pasan, pero si tienes ritmo y vas bien, entonces vas mucho mejor, tienes más margen, el problema es que ya iba 'justito' y entre una bandera amarilla y otra cosa que he fallado yo en la última vuelta, no hemos podido pasar; tenemos que mejorar porque a nivel de ritmo tampoco estamos bien". EFE

