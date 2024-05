Mapfre GP apunta que el inversor es "más exigente" con los resultados que hace un año

Mapfre Gestión Patrimonial (GP), entidad que ejerce como unidad de asesoramiento financiero para clientes de alto patrimonio, ha señalado este viernes que el inversor es "más exigente" con los resultados ahora que hace un año pese a que los resultados del primer trimestre han sido mejor de lo esperado tanto en Europa como en Estados Unidos. El gestor de inversiones y selector de fondos de Mapfre GP, Javier de Berenguer, ha ejempleficado en ese sentido que la banca ha continuado con el ritmo de crecimiento gracias a unos tipos de interés más altos por más tiempo del previsto por el mercado y que repercute positivamente en sus tipos de interés. Cabe destacar que la gran banca española (Banco Santander, Caixabank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja) ha continuado mejorando sus resultados en el primer trimestre de 2024, pulverizando las ganancias que tuvieron el año pasado, al obtener un beneficio neto conjunto de 6.676,8 millones de euros, un 17,2% más que en el mismo periodo de 2023, según los datos recopilados por Europa Press. En esa línea, desde Mapfre GP han aducido que "sigue habiendo margen de subida, especialmente en Europa, donde las valoraciones se mantienen en un nivel bajo desde hace tiempo". "En el apartado macroeconómico ha habido las suficientes mejoras como para que el inversor considere aumentar su posicionamiento en compañías europeas"; ha acompasado de Berenguer; eso sí, ha avisado, "siempre y cuando no haya ningún susto económico o geopolítico". Del lado de Estados Unidos, la "mayor incógnita" en estos momentos reside en los futuros movimientos de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. El mercado, que hasta marzo preveía bajadas de tipos a partir de junios, sostiene ahora tras la última hornada de datos macro -que han sido mejores de lo esperado- que no habrá recortes hasta el último trimestre del año. De Berenguer ha apuntado que se podrían producir recortes en las reuniones de septiembre y diciembre, si bien la inflación debería acercarse más al objetivo del 2% para que eso ocurra. Si en septiembre la economía se ralentiza y la inflación se mantiene por encima del 3%, ha pronosticado, no cree que haya argumentos suficientes para un recorte, en tanto que si ese escenario se produce, probablemente sea por razones que escapan a la política monetaria. En consecuencia, ante lo que ha definido como un "contexto incierto", el gestor ha recomendado adoptar una estrategia de inversión cauta basada en la diversificación de la cartera, la apuesta por compañías de calidad y la renta fija en el caso de los perfiles más moderados. Sobre la renta fija, ha ahondado que "ahora mismo es una clase de activo rentable y, además, el ciclo de tipos está finalizado, lo que favorece a perfiles con duración media o corta".