Los inversores sudafricanos de Anglo American estarían abiertos a una nueva oferta de compra por parte de BHP

Los accionistas sudafricanos de la empresa minera Anglo American han señalado que están abiertos a una oferta de adquisición revisada de BHP a pesar de las advertencias de políticos sudafricanos de que el acuerdo podría ser perjudicial para los intereses del país. Estos inversores, que en conjunto poseen más del 15% del capital social de Anglo American, han indicado al 'Financial Times' que BHP tendría que mejorar su propuesta anterior de más de 31.000 millones de libras (36.008 millones de euros), inicialmente rechazada a finales de abril, pero que no se oponían en principio a la compra por parte del grupo australiano. El partido gobernante Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) ha criticado públicamente la iniciativa de BHP, máxime al ser año electoral. De hecho, el ministro de Minería, Gwede Mantashe, ha salido al paso afirmando que la experiencia de Sudáfrica con BHP "no ha sido positiva". No obstante, el viceministro de Economía y presidente de la Corporación de Inversión Pública, propietaria del 8,4% de Anglo American, ha declarado que la entidad estatal aún no había adoptado una postura respecto de la propuesta original. "Tendremos que evaluar cualquier oferta y el valor que ofrece", ha indicado David Masondo, si bien ha apuntado a que el ente que dirige "vería con buenos ojos una oferta superior". Por su parte, el regulador local de la competencia ha recordado que serán ellos quienes tendrán la última palabra.