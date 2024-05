La sorprendente sonrisa de la madre de Antonio Tejado tras salir a la luz su ruptura con María del Monte

La familia de Antonio Tejado está dividida desde la detención del sevillano por su presunta implicación en el robo de la casa de María del Monte e Inmaculada Casal. Y a raíz de que el diario '20 minutos' publicase que la cantante habría tenido una tensa discusión con la madre del joven, María José García -que considera que su cuñada con su actitud ha impedido la salida en libertad provisional de su hijo- hemos conocido hasta qué punto está rota la relación entre la artista y sus seres queridos. En 'Vamos a ver' han revelado que la viuda de Juan Carlos Tejado y María no mantienen ningún tipo de contacto desde que Antonio entró fue arrestado el pasado 9 de febrero como presunto autor intelectual del violento asalto a la vivienda de su tía. A pesar de que se ha dicho que la familia seguiría unida y siendo una piña, las últimas informaciones apuntan a que María José estaría dolida y muy enfadada con su cuñada, que no la habría llamado en todo este tiempo. Un distanciamiento que no se limitaría a la madre de Antonio, ya que el resto de la familia Tejado habría tomado partido, y no precisamente por María del Monte. Y tanto es así que la cantante e Inma Casal no han sido invitadas a la boda de su única sobrina mujer -hija de Javier Tejado, hermano menor de la folclórica- que se casa el próximo 18 de mayo y no ha invitado a su tía. Una inesperada información que han dado en 'Espejo Público' y sobre la que tanto la madre como el hermano de Antonio han evitado confirmar. Chema Tejado, muy serio, ha visitado a su progenitora este miércoles y a su salida ha dado la callada por respuesta a la supuesta ruptura de María del Monte con el resto de la familia, dejando en el aire si es cierto que la artista no ha sido invitada a la boda de su sobrina. Más llamativa ha sido la reacción de María José, que a pesar de su silencio absoluto ha sorprendido con una gran sonrisa que no le veíamos desde que su hijo entró en la cárcel hace 3 meses. La madre de Tejado llegaba a su domicilio y no podía evitar sonreír con las preguntas sobre su ruptura con la cantante. Poco después veíamos a la novia de Antonio, Samara Terrón, también de lo más risueña tras haber podido disfrutar de su primer vis a vis íntimo durante 3 horas con el sevillano, aunque fiel a su discreción ha evitado revelar cómo se encuentra Tejado y si es cierto que está fuerte y animado.