La ONU denuncia que Gaza lleva tres días sin recibir ayuda humanitaria

El jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Martin Griffiths, ha denunciado este jueves que la Franja de Gaza lleva tres días sin recibir ayuda humanitaria, desde que el Ejército de Israel tomase la parte palestina del paso de Rafá, en el sur del enclave y que conecta con Egipto. "Durante tres días consecutivos, nada ni nadie ha sido autorizado a entrar o salir de Gaza. El cierre de los pasos significa falta de combustible, de camiones, de generadores, de agua, de electricidad y de movimiento de personas o bienes. Significa que no hay ayuda", ha publicado Griffiths en su cuenta de la red social X. Además, se ha quejado de que los suministros y los equipos de Naciones Unidas se encuentran "atascados" en estos puntos de entrada, cuya apertura es clave para permitir un flujo continuo de asistencia a los civiles palestinos, que están viviendo una de las peores crisis humanitarias del mundo. Griffiths también ha recordado que los palestinos siguen muriendo de hambre y bajo las bombas y balas israelíes, y que después de "siete meses de horrores se les impide ayudarles". Por su parte, las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han desmentido a Estados Unidos, que previamente había informado sobre la apertura del paso de Kerem Shalom, en el sur de Israel y que conecta con el enclave palestino. Washington había indicado que habían entrado camiones con ayuda humanitaria. "En respuesta a las declaraciones del Departamento de Estado estadounidense sobre la apertura de los pasos fronterizos y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, la Autoridad de Pasos y Fronteras confirma que los pasos fronterizos de la Franja de Gaza siguen cerrados y bajo el control de la ocupación 'israelí', y que no ha entrado ayuda en la Franja de Gaza desde el comienzo de la invasión terrestre de la gobernación de Rafá, la ocupación del paso fronterizo de Rafá y el cierre del paso de Kerem Salom", reza un comunicado de la Autoridad de Pasos y Fronteras gazatí en su cuenta de la red social Facebook. Poco antes, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, había declarado en una rueda de prensa que el paso de Kerem Shalom había estado abierto durante el día y que algunos camiones lo habían cruzado. "Kerem Shalom está abierto hoy y algunos camiones han pasado, así que hemos tenido una pequeña mejora desde ayer. No tengo la cifra, pero justo antes de venir aquí me dijeron que habían pasado algunos camiones. Otros camiones también se han movido a través de (el paso de) Erez, por lo que hay camiones que han entrado", había dicho. Tras ello, ha insistido en la necesidad de aumentar el nivel de ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza y que continuarán "presionando" y "trabajando con sus socios humanitarios" para lograr la reapertura del paso de Rafá. De hecho, el propio secretario de Estado, Antony Blinken, ha hablado este jueves con su homólogo egipcio, Samé Shukri, para mostrar su apoyo a la reapertura del mencionado cruce para continuar "urgentemente" con el flujo de ayuda humanitaria. Israel cerró el paso de Kerem Shalom a principios de semana tras el lanzamiento de cohetes por parte de milicias palestinas, que dejó tres militares israelíes muertos, aunque unos días después anunció su reapertura. El Ejército de Israel anunció el martes el control del lado palestino del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, suspendiendo las operaciones humanitarias, lo que ha hecho aumentar la preocupación internacional por el ahondamiento de la crisis humanitaria. La operación fue lanzada tras rechazar una propuesta de alto el fuego previamente aceptada por Hamás.