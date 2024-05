La ILP para regularizar a más de medio millón de extranjeros cumple un mes desde su admisión a trámite en el Congreso

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de personas extranjeras ha cumplido un mes desde su admisión a trámite el pasado 9 de abril en el Congreso de los Diputados, con 310 votos a favor y los 33 en contra de Vox. Esta aprobación implica iniciar el trámite parlamentario del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Precisamente, este pasado martes el Congreso ha pospuesto el plazo de presentación de enmiendas hasta el próximo jueves 16 de mayo. Por su parte, el movimiento 'Regularización Ya', impulsor de la iniciativa, ha criticado en la red social X que PP y PSOE hayan decidido aplazar el plazo de presentación de enmiendas, posponer así el debate y que este sea después de las elecciones europeas, "cediendo ante la ultraderecha". Igualmente, uno de los promotores de la iniciativa, Gonzalo Fanjul, ha preguntado en un mensaje en la misma red social si el PSOE y el PP están "echando balones fuera" en la tramitación de la ILP. "No sé cuál será su cálculo electoral, pero traicionar la inmensa oleada de solidaridad y apoyo que ha generado esta iniciativa no parece una manera muy inteligente", ha señalado. NO QUIEREN QUE "SE QUEDE EN EL CAJÓN" La portavoz del movimiento 'Regularización Ya', Edith Espínola, advirtió el pasado 9 de abril en declaraciones a Europa Press de que no quieren que la ILP "se quede en el cajón", tras anunciar todos los grupos parlamentarios, menos Vox, su apoyo a la toma en consideración del texto. "Vamos a estar revisando y controlando, haciendo una observación de la forma en la que actúen ellos, porque no queremos que esto se quede en el cajón, que pasen los seis meses y que se quede ahí dormido", aseguró. Las ILP es una figura reconocida constitucionalmente por la que el pueblo puede realizar sus propias propuestas legislativas al Congreso presentando un mínimo de 500.000 firmas respaldando la iniciativa. En este caso, se han reunido más de 700.000. En concreto, hasta 800 ONG se unieron en el proyecto 'Esenciales' para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021. La iniciativa contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra y el PSOE insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos. La ILP se registró en la pasada legislatura en el Congreso y como estas iniciativas no decaen aunque se disuelvan las cámaras se ha retomado su tramitación.