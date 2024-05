La familia de María del Monte toma partido por Antonio Tejado y le da la espalda en un día muy especial

Este miércoles se confirmaba en 'Vamos a ver' lo que llevaba días rumoreándose: la relación entre María del Monte y la madre de Antonio Tejado, María José García, está completamente rota. Y no a raíz de una tensa discusión telefónica en la que la viuda de Juan Carlos Tejado le habría echado en cara a su cuñada que hubiese dificultado la puesta en libertad provisional de su hijo como se ha dicho, sino desde el mismo momento en el que el ex de Rosario Mohedano fue detenido en febrero por su presunta implicación en el robo a la casa de la artista e Inmaculada Casal. A pesar de que siempre han tenido una relación muy estrecha, casi de hermanas, el hecho de que María no llamase a María José cuando su hijo entró en prisión, y las actitudes que ha tenido la cantante -ya que lo que habría declarado ante el juez no sería lo mismo que contó a su entorno familiar días después del asalto a su vivienda- supuso un antes y un después. Y toda la familia Tejado ha tomado partido. Tanto es así que como han descubierto en 'Espejo Público' María ha sufrido un inesperado y doloroso feo que deja claro que sus seres queridos le han dado la espalda en estos durísimos momentos, ya que no habría sido invitada a la boda de su única sobrina mujer, hija de su hermano menor Javier Tejado. Un enlace que se celebrará el próximo 18 de mayo y en el que no estarán ni la cantante ni Inma Casal, pero sí María José y su hijo Chema Tejado, que cuentan con el apoyo incondicional de su familia mientras Antonio sigue defendiendo su inocencia desde prisión. Una sorprendente información que deja claro hasta que punto está rota la relación entre María y sus seres queridos y sobre la que por el momento la folclórica no se ha pronunciado.