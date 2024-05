La defensa de Trump en el caso por soborno a 'Stormy Daniels' pide una orden de silencio contra Michael Cohen

Todd Blanche, el abogado del expresidente estadounidense Donald Trump, ha pedido este viernes al juez Juan Merchan, que lidera el caso por soborno a la exactriz porno 'Stormy Daniels', que imponga una orden de silencio contra el que fuera representante legal del magnate, Michael Cohen, por sus publicaciones en redes sociales. Blanche ha explicado que el exabogado de Trump ha publicado vídeos en la red social TikTok en los que habla sobre el juicio mientras que Trump, quien tiene una orden de silencio en su contra, no puede responder a esos comentarios, según ha recogido la cadena ABC News. En respuesta, Merchan ha señalado que comunicarán al equipo de Cohen que "se abstenga de hacer más declaraciones sobre el caso". Los procuradores ya han pedido a los testigos que no hagan comentarios, si bien afirman que no tienen control sobre lo que puedan hacer en el marco del juicio, que se lleva a cabo en Nueva York. Merchan ha multado en hasta diez ocasiones a Trump por saltarse la orden de silencio e incluso le ha llegado a amenazar con imponerle una pena de prisión si sigue desobedeciendo al tribunal. "Es importante que comprenda que lo último que quiero hacer es meterle en la cárcel", señaló en lunes. La Fiscalía acusa a Trump de 34 delitos por presunta falsificación documental, dentro de una trama con la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a 'Stormy Daniels' para comprar su silencio y que no hablase de la relación extramatrimonial que mantuvieron en el marco de la campaña electoral de 2016.