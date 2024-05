Kylian Mbappé confirma su adiós al PSG: "Elegí amar a este club y lo he hecho durante siete años"

El futbolista francés Kylian Mbappé ha confirmado este viernes su adiós al Paris Saint-Germain en cuanto acabe esta temporada, después de siete años en "un club que no deja indiferente a nadie" y lleno de "muchas emociones", habiendo tenido "la oportunidad" y también "el inmenso honor de ser parte", a su juicio, "del club más grande de Francia". "Nunca he querido engañar, siempre he querido rendir. El PSG es un club que no deja indiferente a nadie. Puedes amarlo o puedes odiarlo, yo elegí amarlo y lo he hecho durante siete años. Con altibajos, claro, pero en ningún momento me arrepiento de haber fichado por este prestigioso club, es un club que guardaré en mi memoria toda la vida", ha subrayado el delantero francés con un vídeo en sus redes sociales. "Hace tiempo ya había dicho que hablaría con vosotros cuando fuera el momento adecuado y por eso quería anunciarles a todos que este es mi último año en el Paris Saint-Germain, no voy a renovar y voy a terminar mi aventura dentro de unas semanas, voy a jugar mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo", ha comenzado Mbappé su vídeo. En este sentido, ha admitido sus "muchas emociones" tras "muchos años donde he tenido la oportunidad y el inmenso honor de ser parte del club más grande de Francia, uno de los mejores del mundo". "Lo que me permitió llegar aquí fue tener mi primera experiencia en un club con mucha presión, crecer como jugador codeándome con algunos que fueron los mejores de la historia, algunos de los grandes campeones, codearme con mucha gente y crecer como hombre también, con toda la gloria y los errores que he podido cometer", ha proseguido Mbappé en su discurso. "Quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, a los compañeros, a todos los compañeros que he tenido; a todos los entrenadores, a Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier y Luis Enrique; a los directores deportivos, Leonardo y Luis Campos, por apoyarme siempre; a toda la gente del club, a los que la gente no ve, la gente en las sombras, ya sean fisioterapeutas, ayudantes, la gente del gimnasio, la gente de las oficinas, en el campus...", ha enumerado. "A todos, porque ahí lo tenéis, hay gente que es genial, lo da todo por el club y merece tener este reconocimiento. A pesar de todo lo que pueda pasar fuera, de toda esta nube mediática que a veces rodea al club, hay seguidores reales del club que quieren defenderlo y hacerlo brillar, y eso es un placer. Sé que con toda esa gente, este club está en buenas manos", ha augurado Mbappé, en la órbita del Real Madrid. "Es difícil... difícil. No pensé que iba a ser tan difícil anunciar esto, dejar mi país, dejar Francia y dejar la Ligue 1, un campeonato que siempre he conocido, pero creo que necesitaba un nuevo desafío después de este año. Es difícil y, por supuesto, hay gente a la que me gustaría agradecérselo sobre todo, y es la afición. Sé que no soy el jugador más expresivo, no siempre he estado a la altura del cariño que me habéis dado durante siete años", ha confesado el ariete galo. "Le diré a todo el mundo toda mi vida que tuve la oportunidad de jugar aquí. Ahora ya no seré jugador y seguiré viendo todos los partidos por supuesto, porque es un club que siempre me interesará y siempre estaré muy interesado en sus noticias. He sido yo, con mis cualidades y mis defectos, pero he intentado dar la mejor versión de mí durante estos siete años", ha recalcado en sus declaraciones. "Antes que nada quiero daros las gracias, porque sin vosotros no habría experimentado la mitad de todas las emociones que he experimentado, y solo por eso doy gracias a la vida. Así que gracias a todos. Espero que terminemos este año con un último trofeo. Nos lo vamos a pasar bien en lo que queda. Ya sabéis que os quedaréis en mi corazón para toda la vida. 'Ici c'est Paris!' Y adiós", ha concluido.