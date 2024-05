José Ramón Sandoval: "El Real Madrid es un depredador"

El entrenador del Granada CF, José Ramón Sandoval, calificó al Real Madrid, al que se mide este sábado en LaLiga EA Sports este sábado, como "un depredador", y dejó claro que su equipo se centra en "disfrutar los pocos momentos que les quedan todavía" en el campeonato doméstico. "Yo creo que los jugadores que vayan a participar quieren reivindicar un puesto de cara a Ancelotti y a ponérselo difícil. Si algo tiene este Real Madrid es eso, que es un depredador y los jugadores que estén van a sumar minutos, incluso van a querer sumar goles", afirmó *Sandoval este viernes en rueda de prensa. El entrenador del conjunto granadino animó a la afición a que "vengan a pasar una tarde maravillosa" dentro de lo que van a intentar hacer, y que les ayuden a "intentar derribar al Real Madrid". "Creo que al final es como se puede transmitir algo y el ruido que hay fuera creo que hay que convertirlo en que sea amor, porque si no, nos equivocaríamos", expresó ante una posible protesta de la afición si se produce el descenso a LaLiga Hypermotion. "Yo creo que si se le gana al Real Madrid es por una cosa, porque nosotros hemos hecho todo muy bien y ellos no, no porque salga un jugador, o salga otro. Si somos capaces de llegar a competir y minimizar lo que es el Real Madrid, tendremos posibilidades", comentó. El madrileño aseguró que "sí" tiene claro que se enfrentan "a un equipo que cualquier error, por pequeño que sea, lo va a penalizar mucho". La concentración tiene que ser máxima para poder vivir el partido con muchas ganas y, sobre todo, para disfrutar", afirmó Sandoval. El preparador nazarí insistió en que lo que tienen que seguir es el plan de partido que han trabajado durante toda la semana, e "intentar hacer que no se encuentren cómodos", aprovechando que juegan ante una afición que les "va a llevar en volandas". De todos modos, el entrenador del Granada es consciente de la difícil situación que vive el conjunto granadino, casi abocado al descenso y que está "mentalizado" de que esta noticia puede "llegar en cualquier momento". "Tenemos que disfrutar de los pocos momentos que nos quedan todavía", pidió. "Es como al que le diagnostican una enfermedad y sabe que tarde o temprano le va a llegar, pero tiene que vivir y disfrutar los minutos que le quedan al máximo, y es lo que estamos haciendo", aseguró Sandoval al que no le gustaría que saliesen al campo sabedores de que han descendido si el Mallorca gana a Las Palmas en el partido previo. "Me entristrece, un partido tan bonito, tan importante, que no nos dejan depender de nosotros mismos, de ilusionarnos, me entristrece, porque el runrún estaría en la grada. No depende de nosotros, pero si esto ha pasado es porque hemos hecho méritos para que ocurra. Hemos intentado alargar la sombra lo máximo que hemos podido porque es difícil competir de esa manera", apuntó el técnico, que dijo que el objetivo es "dignificar un poquito el final de esta temporada". Sandoval aseveró que su mensaje "no va a cambiar" y que "es el mismo" que cuando llegó. "Necesitamos disfrutar de la Primera División y más aún de este partido. Lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos y hacer disfrutar a nuestra afición, que es nuestro objetivo. Lo que vamos a intentar es que el partido sea bueno y sacar conclusiones positivas para el Granada", dijo. El técnico granadinista recalcó que "el Real Madrid se merece que se le haga el pasillo porque es el flamante campeón de la Liga y hay que aplaudirlo" y admitió que había sido "un acierto" del club madridista el no recoger la copa en el Nuevo Los Cármenes. Sobre el once ante los blancos, advirtió que el delantero Myrto Uzuni "está haciendo un esfuerzo para llegar al partido" y que la semana pasada no pudo jugar de inicio porque "al bajarse del autobús en Sevilla sentía mucho dolor y se lo transmitió tanto a los médicos" como al técnico.