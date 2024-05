Israel entrega 200.000 litros de combustible a las agencias humanitarias que operan en Gaza

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha informado este viernes de que ha entregado 200.000 litros de combustible a las organizaciones humanitarias que operan en la Franja de Gaza a través del cruce de Kerem Shalom. "El combustible ha sido transferido para las necesidades imprescindibles de la comunidad internacional, incluyendo hospitales, áreas humanitarias, centros logísticos y distribución de ayuda", ha indicado la autoridad israelí en la red social X. Esto se produce después de que en la víspera el comisionado general de la Agencia para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, pidiera la entrada de combustible y ayuda humanitaria a Gaza. "Sin combustible, los camiones no pueden transportar ayuda humanitaria crítica, las bombas de agua dejarán de funcionar y los hospitales que quedan cerrarán (...). Los cruces deben abrirse para el combustible y los suministros humanitarios deben comenzar a fluir de nuevo a Gaza sin problemas", indicó en la citada red social. ACTOS "HOSTILES" CONTRA LA ENTREGA DE AYUDA Precisamente este viernes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha condenado "todos los actos hostiles que ponen en peligro la entrada y distribución de ayuda humanitaria" al enclave palestino después de que se produjesen el martes ataques violentos por parte de extremistas israelíes contra un convoy humanitario en el cruce de Erez. "Los pocos cruces terrestres hacia Gaza sirven de salvavidas para el suministro de alimentos, medicinas, combustible y otros artículos de primera necesidad que deben llegar a la población, desesperada y aterrorizada", ha señalado en un comunicado. Por ello, ha instado "a garantizar que las operaciones militares no pongan en riesgo los pasos para civiles y bienes". "Ambas partes deben tener especial cuidado para garantizar que estos cruces sigan siendo seguros y funcionales y que no sean objeto de ataques directos ni daños colaterales", ha agregado. Finalmente, ha vuelto a hacer un llamamiento a que las partes "depongan las armas de forma inmediata y garanticen ayuda humanitaria plena, ilimitada y sostenida que sea proporcional a las necesidades de todos los palestinos en Gaza". El Ejército de Israel anunció el martes el control del lado palestino del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, suspendiendo las operaciones humanitarias, lo que ha hecho aumentar la preocupación internacional por el ahondamiento de la crisis. La operación fue lanzada después de que rechazaran una propuesta de alto el fuego previamente aceptada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).