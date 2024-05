Israel avisa que el nuevo estatus de Palestina en la ONU complica un acuerdo de paz para Gaza

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha denunciado que la "absurda" decisión adoptada este viernes por la Asamblea General de Naciones Unidas para ampliar los derechos de Palestina en el seno de esta "irrelevante" institución será un obstáculo para las conversaciones de paz en Gaza. "La absurda decisión tomada hoy pone de manifiesto el partidismo estructural de la ONU y los motivos por los que, bajo el liderazgo de su secretario general, António Guterres, se ha convertido en una institución irrelevante", ha manifestado. El ministro de Exteriores israelí ha declarado que el estatus mejorado de Palestina es "un premio para los terroristas de Hamás" y envía el mensaje de que "la violencia compensa". Dado que, a su entender, la votación proporciona a Hamás "viento de cola" en las negociaciones para liberar a los rehenes israelíes, lo ocurrido este viernes en la Asamblea General, "complica todavía más las perspectivas para un acuerdo". Sobre las perspectivas para reanudar el debate de la incorporación de Palestina como estado miembro de pleno derecho abiertas en esta votación, Katz ha asegurado que "como saben todos", los palestinos "no cumplen criterios de estatalidad" y ha llegado a declarar que "la Asamblea General ha violado sus propias normas de procedimiento". "Cuando se trata de tomar decisiones contra Israel, parece que la Asamblea General se permite romper sus propias normas", ha indicado. Para rematar, Katz denuncia que "este teatro político que es Naciones Unidas" ha tomado una "decisión artificial, disociada de la realidad, que solo anima al terrorismo", antes de remachar que "Israel busca una paz que solo podrá llegar a través de una negociación directa entre las partes". Por último, Israel agradece su voto a los países que "o no han apoyado o no han respaldado esta decisión retorcida y han elegido, en su lugar, permanecer en el lado correcto de la historia y de la moralidad".