Illa sostiene que quien rechaza el referéndum "es la sociedad catalana", que está "harta de divisiones"

El primer secretario del PSC y candidato socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha sostenido que quien rechaza el referéndum de autodeterminación que exigen las formaciones independentistas "es la sociedad catalana", que está "hasta de divisiones" y de pedir que se aborden los problemas reales de Cataluña. "Quien dice no a un referéndum, al menos es lo que yo percibo en mi contacto diario con la sociedad catalana, es la sociedad catalana. La sociedad catalana está harta de divisiones, de subrayar aquello que nos divide y separa y que nos ha llevado a que no estemos preparados para afrontar la sequía o que seamos últimos en educación", ha dicho en una entrevista a TVE, que ha recogido Europa Press. Para Illa, hay una serie de asuntos importantes para los catalanes que la política no ha abordado en diez años, como lo son la gestión del agua, el avance de las energías renovables, la situación de la sanidad o de la seguridad en las calles, así como la mejora en la economía, las infraestructuras o la vivienda. De este modo, el candidato socialista ha rechazado nuevamente las exigencias de Junts y ERC, que piden poner sobre la mesa al Gobierno central la celebración de un referéndum pactado de independencia de Cataluña. Anteriormente, Illa ya había asegurado que no se celebrará la consulta y que no planea recorrer "ni un sólo paso por el camino del referéndum". PIDE QUE NO BLOQUEEN SU INVESTIDURA Por otra parte, Illa se ha mostrado dispuesto a liderar, según anticipan la mayoría de encuestas, a "liderar" una nueva etapa para "unir y servir a los catalanes", aunque para ello ha pedido al resto de formaciones que no bloqueen su investidura. "Según todas las encuestas, esta opción de abrir un tiempo nuevo, de abrir una nueva etapa para unir y servir a los catalanes, pues me corresponde liderarla a mí. Yo voy a asumir esa responsabilidad, voy a concurrir, voy a presentar mi candidatura, a presentar la Generalitat y espero que no haya una actitud de bloqueo por parte de las otras formaciones políticas", ha zanjado.